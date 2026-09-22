Povsem nov razgledni stolp vabi ljubitelje izletov v budimpeštansko aglomeracijo

Ne tako dolgo nazaj je bilo območje Budimpešte obogateno z novim razglednim stolpom, ki poleg veličastne panorame pohodnike pričaka tudi z vznemirljivo učno potjo in zgodovinskim najdiščem.

Po več kot letu dni dela se je 8. septembra končno odprla najnovejša turistična atrakcija Csömöra, razgledna točka Rjavorepih ptic. Ime atrakcije je navdihnila resnično očarljiva zgodba: med gradnjo se je sem preselil par rjavorepih ptic, ki sta se na lokaciji počutili tako domače, da sta tukaj celo izlegli svoje mladiče.

Stolp obiskovalce čaka na najvišji točki vasi, 243 metrov nadmorske višine, ki jo razgledni stolp podaljša za dodatnih 20 metrov. Teleskop, zgrajen iz okolju prijaznih materialov, je najlažje dostopen po 16-postajalni učni poti, ki se začne z ulice Levendula, hkrati pa se lahko naučite veliko zanimivih dejstev o rastlinstvu in živalstvu območja.

Seveda v stolpu ne bo manjkalo zanimivih dejstev, saj se lahko povzpnete po stopnicah in izveste več zgodb o krožni turi po Csömöru, zgodovinskih spomenikih in tradiciji naselja ter o možnostih za izlete in rekreacijo. Pravzaprav si obiskovalci lahko preberejo celo astronomski vodnik!

Vsaj toliko zanimivih informacij ponuja zgodovinsko najdišče lokalnega pomena, ki se prav tako nahaja tukaj, saj se tukaj nahajajo jarki Atilove linije iz druge svetovne vojne, ki jih varuje spomenik.