Od divje romantične naravoslovne poti do baročnega mestnega središča: Atene Transdanubije vas čakajo z doživetji

S svojimi cerkvenimi zvoniki, ki se raztezajo v nebo, baročnim mestnim središčem in kulturnimi doživetji lahko upravičeno rečemo, da je Pápa, ki ji pravijo tudi Atene Transdanubije, prava skrinjica z dragulji na meji med Bakonyjem in Kisalföldom.

Zakladi baročnega mestnega središča

Obisk je vredno začeti v baročnem mestnem središču, kjer lahko okusite vzdušje Pápe. Katoliška župnijska cerkev sv. Štefana mučenca v slogu Coif, ki se dviga na Glavnem trgu, je že od 18. stoletja prepoznavni arhitekturni spomenik mesta.

Sprehod po pešpoti, ki se odpira s trga in je obdana z barvitimi, bogato okrašenimi stavbami, je pravo potovanje skozi čas, saj pokukate pod arkade in oboke, obiskovalcem pa se večkrat razkrijejo vzdušna notranja dvorišča. Vredno si je vzeti trenutek in obiskati reformirani kolidž Pápai, Lábasház z bogato preteklostjo in reformirano cerkev, ki velja za največjo v Podonavju.

Grad Esterházy

Enonadstropni baročni grad, povezan z družino Esterházy, je nepogrešljiv del mestnega središča Pápe. Rezidenca, ki se nahaja za glavno cerkvijo, je bila zgrajena v 18. stoletju. Njeno okrasno dvorišče varujejo kamniti levi, ob njegovih zidovih pa so na ogled odlične razstave in programi. Razstava plemenite notranjosti ponuja vpogled v vsakdanje življenje baročnega plemiča, na primer, stalna razstava pa se pokloni tudi delu slikarja in raziskovalca barv, rojenega v Pápi, Antala Nemcsicsa.

8500 Pápa, Fő tér 1.

Muzej modrih slikarjev

Edini madžarski muzej modrih slikarjev ponuja nepozabna doživetja v mestnem središču Pápe. Muzej je edinstven tudi v Evropi, kjer se obiskovalci lahko seznanijo s skrivnostmi kompleksne tehnike modrega slikanja in celotnim postopkom dela. Na podstrešju trinadstropne sušilnice si lahko ogledate tudi dela umetnice Irén Bódy, nagrajenke Mihályja Munkácsyja, poleg tega pa muzej hrani tudi številne posebne in edinstvene predmete ter znamenitosti, kot je na primer popolnoma ohranjen parni stroj iz leta 1912.

8500 Pápa, Március 15. tér 12.

Gólyafészek Vendéglő

Med dvema znamenitostma se vsekakor splača ustaviti v tej družinski restavraciji, ki velja za eno od gastronomskih znamenitosti mesta. V Gólyafészek Vendéglő, ki se ponaša s tri desetletja dolgo zgodovino, visokokakovostno postrežbo, intimnim vzdušjem ter odličnimi madžarskimi in mednarodnimi jedmi, ki zagotavljajo brezhibno gastronomsko izkušnjo. Na jedilniku redno strežejo jedi iz sestavin iz odličnih mestnih gastronomskih delavnic, a tudi Esterházyjev rez je poklon preteklosti mesta. Harmonični okusi gredo z roko v roki s privlačno predstavitvijo.

8500 Pápa, Jókai Mór utca 45.

Muzej in kavarna Pannonia Reformata

Muzej Pannonia Reformata, ki se nahaja ob baročnem Glavnem trgu, je prava zanimivost. Stara cerkev, zgodovinski spomenik znotraj obzidja stavbnega kompleksa, je vsekakor vredna ogleda, vendar to velja tudi za egipčansko razstavo z naslovom “Skrivnosti Hori”, kjer si lahko ogledate redko najdbo, staroegipčansko krsto in mumijo, staro več kot 3000 let. In ne pozabite se o svojih muzejskih doživetjih pogovoriti ob skodelici kave ali čaja v resnično prijetni kavarni Pannonia Reformata!

8500 Pápa, Fő utca 6-8.

Učna pot izvira Tapolca

V Tapolcafőu, ki meji na Pápo, se lahko z zgodovino izvira Tapolca seznanite po učni poti, ki je bila ustvarjena leta 2011. Še posebej se splača podati na romanje, saj vam 600 metrov dolga pot ob potoku med drugim omogoča odkrivanje jezera Örvény in njegove okolice, ki veljata za redkost v vsej Evropi. Spektakularno mlinsko kolo na mestu mlina Forrásfői pripoveduje tudi zgodbo o časih, ko je bil potok Tapolca še nepogrešljiv del mestnega življenja.