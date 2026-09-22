8 romantičnih krajev za zmenke v Budimpešti za nepozabna doživetja to jesen

Upamo, da ste se v vročih mesecih odlično zabavali in da ste zdaj pripravljeni v jesensko sezono prinesti nekaj romantičnih doživetij! Verjamemo, da je skupno večerjanje vedno dobra odločitev, pomislili pa smo tudi na tiste, ki bi se radi udeležili nenavadnega programa s svojo ljubljeno osebo. (x)

Libanonska restavracija Baalbek

Če iščete kraj za zmenek, kjer lahko doživite povsem drugačno kulinarično izkušnjo, priporočamo libanonsko restavracijo Baalbek. Bližina Donave, razkošno, a lahkotno vzdušje terase in pristna libanonska kuhinja bodo vaš večer dvignili na povsem novo raven, ki se splača začeti z mezze. Nato lahko uživate v mesu na žaru, sveže pečenih pitah in značilnih okusih Bližnjega vzhoda, s kozarcem koktajla v roki in ob dolgih pogovorih. Tukaj se res ni težko odtrgati od običajnega ritma – še posebej, če ste po večerji naročili tudi šišo.

1056 Budimpešta, Belgrad rakpart 22.

Vintage Garden

Vaš jesenski zmenek se lahko v restavraciji Vintage Garden, draguljnici na ulici Dob utca, v trenutku spremeni v mediteransko potovanje. Zahvaljujoč prenovljenemu mediteransko-italijanskemu konceptu vas bodo neapeljske pice, sveže testenine, morski sadeži in posebne sladice popeljale v Italijo, okusno potovanje pa lahko spremljate z značilnimi koktajli, pa naj bo to večerja ali vikend brunch. V notranjosti, ki spominja na italijansko riviero, na zaljubljence čaka celo roza Vespa – vsaka jed in detajl sta še posebej primerni za fotografiranje! Ne glede na to, ali načrtujete svoj prvi ali številne zmenke skupaj, bo restavracija, skrita pred vrati zabavnega okrožja, odlična izbira.

1074 Budimpešta, Dob utca 21.

Neverland Budimpešta

V Neverlandu so glavne sestavine domače pice, vrhunski koktajli in kakovostne sestavine, čakajo pa vas tudi vznemirljive sobe pobega – vaš zmenek bo zagotovo nepozaben! V prijetni notranjosti lahko uživate v specialitetah hrane in pijače, od katerih je vsaka skrbno pripravljena ročno za vas. Skupno gastronomsko izkušnjo bo vredno kronati z malo brainstorminga, saj vas sobe pobega Neverland hkrati odtrgajo od vsakdanjega življenja, okrepijo harmonijo med vama in zagotovijo izkušnjo, ki se je boste dolgo spominjali.

1074 Budimpešta, Dohány utca 22-24.

Naspolya Nassolda

Nič se ne poda bolje k jesenskemu sprehodu kot prijeten odmor za piškote in kavo. Naspolya Nassolda je odlična izbira za to, saj vas pričakujejo s pisanimi, vznemirljivimi, okusnimi surovimi veganskimi sladicami, svežimi pijačami in kavnimi specialitetami. Jeseni je še posebej okusna rezina njihove kostanjevo-pomarančno-čokoladne torte ali cimetovo-slivove pite, ki sta narejeni iz rastlinskih sestavin in brez mleka, jajc, glutena in dodanega sladkorja. Vrhunec zmenka bo zagotovo prijetna gugalnica v slaščičarni, na kateri se lahko usedete in fotografirate, če želite ujeti trenutek, preživet skupaj.

1061 Budimpešta, Káldy Gyula utca 7.

Édes Mackó

Vsi vemo, da je pipkasta torta najboljša, če jo imaš s kom deliti: sprehodite se po mestnem parku in se nato usedite v Édes Mackó! Če nas boste poslušali, boste izbrali najnovejšo specialiteto in vroče kose torte pomočili v omako KitKat®. Hrustljavo torto Édesa Mackója, popečeno na oglju in obdano s sladkorno glazuro, že poznate, zdaj pa lahko izkusite tudi, kako se popolno ujema s svilnato čokoladno omako. Prava »sladica za zmenke«, saj jo lahko delite in jo pomočite skupaj – težko boste našli slajšo idejo za zmenek od te!

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Anytime Bar & Entertainment

Anytime Bar & Entertainment je kot igralnica, ustvarjena za odrasle: kegljišča, biljardne mize, pikado, namizni nogomet in shuffleboard čakajo na tiste, ki si želijo, da bi bil njihov zmenek skupna izkušnja, ki presega pogovor. Vsaka igra ima majhen izziv, vzdušje pa zaokrožijo koktajli. Igrivo tekmovanje, nenamerni dotiki, skupne zmage, s kozarcem osvežilne pijače v vsaki roki – vaš zmenek bo tukaj zagotovo sproščen in nepozaben. Če se želite izogniti nerodnim tišinam in se resnično sprostiti, je Anytime Bar & Entertainment pravi kraj za vas!

1068 Budimpešta, Király utca 56.

Magi

Če bi radi potovali vse do Daljnega vzhoda na zmenek, imamo dobro novico: le obiskati morate ulico Törökvész út. Lastnik Magija, ki je že dosegel velik uspeh s CUBE Sushi na peštanski strani, je v Budim prinesel svoje znane, fuzijske azijske okuse, z močnim poudarkom na japonskih priljubljenih jedeh. Za romantičen zmenek lahko naročite celo kombinacijo sušija za dva, najboljše pa je, da vam pri večerji sploh ni treba seči globoko v žep! Njihov moto je omotenashi ali najvišja raven gostoljubnosti – zagotovo boste imeli nepozabno izkušnjo.

1025 Budimpešta, Törökvész út 89.

Kavarna Arhitekter

Ne glede na to, ali vam srce bije hitreje zaradi arhitekture ali kave, Kavarno Arkitekter je vredno obiskati! Novo odprta kavarna Studia Arkitekter ponuja veliko več kot le posebno kavo: ker deluje tudi kot razstavni salon, se ponaša z bogato ponudbo sodobnih notranjih rešitev in ekstravagantnega pohištva, izbirate pa lahko celo med dvema ustvarjalnima sladicama, če želite na svojem krožniku videti arhitekturo. Ne moremo oditi, ne da bi omenili ponudbo bruncha v kavarni Arkitekter, saj poleg vizualne privlačnosti in elegance dajejo velik poudarek na posebne okusne izkušnje.

1052 Budimpešta, Petőfi Sándor utca 12.