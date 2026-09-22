Nova predstava umetniškega ansambla Donave obuja raznolike obraze ciganske kulture

Ali je mogoče v eni sami predstavi ujeti raznoliko kulturno dediščino etnične skupine? Nova produkcija umetniškega ansambla Donave, Obraz Ciganov – Romengi faca, poskuša storiti prav to: s plesom, glasbo, poezijo in likovno umetnostjo obuja poseben svet Ciganov Karpatske kotline. (x)

O ciganski kulturi težko govorimo kot o enotni folklori: tradicije različnih skupnosti Karpatske kotline kažejo veliko različnih, a medsebojno povezanih obrazov. Nova predstava umetniškega ansambla Donave se osredotoča na to raznolikost, predvsem skozi arhaične plese in glasbo.

Obraz Ciganov črpa iz tradicij več regij in skupnosti. Poleg ciganskih plesov iz zgornje Tise se pojavljajo tudi plesne tradicije Mezőfölda in Somogyja, medtem ko ima transilvanska ciganska folklora pomembno vlogo. Plesi in glasba regije Küküllő in regije Székely s svojimi kompleksnimi ritmi, bogatimi motivi in glasbenim svetom, ki temelji na strunskih instrumentih, dajejo predstavi edinstven značaj.

Vendar pa produkcija ni preprosta etnografska predstavitev. Poleg plesa in glasbe pomemben vir navdiha služita tudi ciganska poezija in likovna umetnost. Odrski jezik ne pripoveduje ene same zgodbe, temveč s pomočjo podob, ritmov, gibov in melodij poskuša zbližati svet in duhovnost romskih skupnosti.

Poleg strasti, ljubezni do življenja in vitalnosti skupnosti se v predstavi pojavljajo tudi njihovi specifični družbeni odnosi. Cilj ni predstaviti eno samo, poenostavljeno »cigansko kulturo«, temveč prikazati, kako bogate in raznolike tradicije so se razvile v različnih skupnostih Karpatske kotline.

Skupno produkcijo umetniškega ansambla Duna in orkestra Göncöl režira Zsolt Juhász, koreografije pa so napisali Tamás Farkas, Kristóf Fundák in Zsolt Juhász. V predstavi nastopajo tudi igralka Franciska Farkas, István Szilvási, Pákó Horváth in Dominik Balogh.

Predstava Obraz Ciganov – Romengi faca bo uprizorjena v okviru Lisztovega festivala, ki ga organizira Müpa, 15. in 16. oktobra 2026, nato pa 15. in 16. decembra v gledališču festivala Müpa. Predstava je lahko posebno doživetje za tiste, ki bi radi ljudski ples in ljudsko glasbo doživeli ne le kot tradicionalni žanr, temveč tudi kot sodobno odrsko izkušnjo.