5 skrivnih muzejev v Budimpešti, ki za vsakogar pripravljajo presenečenja

Posebnih razstav v prestolnici nikoli ne zmanjka, a včasih se splača spremeniti pogled in se namesto v priljubljene razstavne prostore odpraviti v kakšen manj znan muzej. Naslednjih pet muzejev v Budimpešti to jesen obljublja res izjemna kulturna doživetja – zdaj je čas, da jih odkrijete!

Tajni muzej Mika Tivadarja

Prvi skrivni muzej Budimpešte boste našli v osrčju mestnega središča, na naslovu Kazinczy utca 47. Zgodovina stavbe se je začela leta 1909, z Miko Tivadarjem, ko je priznani industrialec tu postavil svojo rezidenco in svojo tovarno bakra, nato pa so jo, tako kot mnoge hiše v okolici, uničila krvava leta 20. stoletja. Danes deluje kot hotel, pred nekaj leti pa je v kleti nastal muzej, napolnjen z zgodovinskimi zakladi: bakrenimi portiki Mika Tivadarja, umetninami, najdenimi med prenovo, razstava pa skozi osebne zgodbe in fotografije daje vpogled v vsakdanje življenje nekdanjega budimpeštanskega geta. To je potovanje v realnem času, ki seveda ni na voljo samo hotelskim gostom: če zajtrkujete v MITICO, je tudi vstop prost.

1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 47.

Muzej azijske umetnosti Ferenc Hopp

Kot da bi Daljni vzhod oživel, midva pa niti Budimpešte še nista zapustila – prav takšen je občutek, ko vstopiš na otok zakladov Ferenca Hoppa. Svetovni popotnik, ki se je odlikoval tako pri zbiranju umetnin kot mecenstvu, je leta 1919 ustanovil muzej, da bi madžarski publiki približal Azijo. Sadove njegovega dela lahko uživate še danes: Muzej azijske umetnosti Ferenc Hopp se bo naslednjič predstavil 25. septembra z novo razstavo, tokrat na japonskem papirju. Vilo obdaja tudi poseben vrt, ki ga je popotnik polepšal z orientalskimi artefakti in redkimi rastlinami – obiščete ga lahko brezplačno, trenutni odpiralni čas pa najdete na spletni strani muzeja.

1062 Budimpešta, Andrássy út 103.

Spominska hiša Béle Bartóka

V objemu senčnih dreves je gričevnata II. okrožja skriva Spominska hiša Béle Bartóka, med zidovi katere si morda niti ne predstavljate, koliko kulturnih doživetij vas čaka. Vila na ulici Csalán je bila skladateljevo zadnje domovanje v Budimpešti: pozneje so jo preuredili v muzej, v njeni koncertni dvorani pa redno prirejajo koncerte in izobraževalna predavanja. Letos poleti so dodatno obogatili in ponovno odprli razstavo Bartók Silence, ki interaktivno predstavlja stavbo, življenje svetovno znanega skladatelja in njegov pravi obraz, ki ga poznajo le redki. Med razstavo si je bilo mogoče ogledati tudi nemi film in predmete, ki verno odsevajo nekdanjo atmosfero stanovanja Bartók – nepogrešljivo doživetje za ljubitelje klasične glasbe!

1025 Budimpešta, Csalán út 29.

Zbirka tekstila Goldberger

Óbuda je bila nekoč trdnjava domače tekstilne proizvodnje, saj je Ferenc Goldberger leta 1784 tukaj postavil svojo manufakturo modrega barvanja. Medtem ko je zgornje nadstropje služilo udobju družine, je pritličje služilo uspehu podjetja – in čeprav je slednje hitro preraslo Lajos utca 136-138. v spodnjem obratu je bil vedno znan kot simbolno središče tekstilne tovarne. Več kot dvestoletno zgodovino podjetja in fascinanten proces tiska na tekstil predstavlja stalna razstava, velik poudarek v Goldberger Textile Collection pa dajejo tudi občasnim razstavam. Če so vam ročna dela pri srcu, spremljajte aktualno ponudbo programov, saj se lahko poleg predavanj udeležite tudi delavnic!

1036 Budimpešta, Lajos utca 136-138.

Muzej medicinske zgodovine Semmelweis

Stalna razstava Muzeja medicinske zgodovine Semmelweis vodi obiskovalce iz starega Egipta do dosežkov zahodne medicine skozi nekoč uporabljena orodja, slike, skulpture in druge zanimivosti. Poleg različnih načinov zdravljenja lahko spoznate tudi, kako sta se bolezen in smrt pojavila v umetnosti, seveda pa je vključena tudi predstavitev madžarskega zdravstva. Tudi izbira lokacije ni naključna: muzej se nahaja v rojstnem kraju Ignáca Semmelweisa! Njegovo življenje, delo in njegovi osebni predmeti so del stalne razstave, in če imate čas, se splača sprehoditi do lekarniškega muzeja Arany Sas, kjer bleščeči predmeti spominjajo na vzdušje nekdanje lekarne in predstavljajo farmacevtsko znanost.

1013 Budimpešta, ulica Apród 1-3.