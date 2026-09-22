5 krajev, polnih zgodb, kjer lahko sledimo judovski dediščini Budimpešte

Ob Roš Hašani, judovskem novem letu, ki letos pade med 11. in 13. septembrom, monumentalne sinagoge, posebna pokopališča in stoletja stara spominska mesta pripovedujejo zgodbo o raznoliki judovski preteklosti in sedanjosti mesta.

Sinagoga na ulici Dohány

Sinagoga na ulici Dohány ni le budimpeštanska, temveč tudi eno najpomembnejših judovskih spominskih mest v Evropi. Stavba v mavrskem slogu, odprta leta 1859, je na prvi pogled impresivna s svojimi monumentalnimi dimenzijami, a njena zgodovina je še bolj vznemirljiva: nekoč je označevala mejo peštanskega geta, na njenem dvorišču pa še vedno najdemo množične grobove žrtev holokavsta. Imena desettisoč žrtev lahko preberemo na listih spominskega drevesa Emanuel na vrtu, ki tvori žalostno knjižico. Obisk zaokroži razstava Madžarskega judovskega muzeja.

1074 Budimpešta, Dohány utca 2.

Sinagoga na ulici Rumbach

Otto Wagner je pri komaj 27 letih zmagal na natečaju za sinagogo na ulici Rumbach in s tem se je takoj začela njegova svetovno znana kariera z ustanovitvijo posebne stavbe. Sinagoga, ki je bila odprta leta 1874 in združuje bizantinske in mavrske značilnosti, je bila v drugi svetovni vojni močno poškodovana in je na obnovo čakala skoraj osem desetletij. Stavba, ki je bila ponovno rojena leta 2021, je ponovno pomembno stičišče judovske skupnosti v Pešti: poleg impresivne notranjosti obiskovalce čakajo košer kavarna, razstave in eksponati, ki predstavljajo judovsko dediščino.

1074 Budimpešta, Rumbach Sebestyén utca 13.

Judovsko pokopališče na ulici Salgótarjáni

Judovsko pokopališče na ulici Salgótarjáni je eno najbolj edinstvenih in vznemirljivih judovskih spominskih območij v Budimpešti, kjer se poleg zgodovine postopoma pojavlja tudi umetnost preloma stoletja. Pokopališče, ki je bilo odprto leta 1874, je bilo nekoč zadnje počivališče elite peštanskih Judov, danes pa ga je vredno obiskati zaradi posebnih mavzolejev in nagrobnikov. Med deli, ki združujejo judovske simbole z madžarskimi ljudskimi motivi, lahko najdemo več spomenikov, ki jih je zasnoval Béla Lajta. Pokopališče je tudi pomembno mesto v zgodovini holokavsta: tukaj so ponovno pokopali večino mrtvih budimpeštanskega geta.

1087 Budimpešta, Salgótarjáni utca 3.

Judovsko pokopališče na ulici Kozma

Judovsko pokopališče na ulici Kozma je eno najbolj posebnih, a malo znanih judovskih spominskih območij v Budimpešti. Pokopališče, ki je bilo odprto leta 1893, je danes zadnje počivališče približno 300.000 ljudi. Že na vhodu vas pričaka impresiven prizor: pogrebni zavod v mavrskem slogu, ki ga je zasnoval Vilmos Freund. Na pokopališču lahko poleg grobov rabinov, umetnikov in športnikov, vključno s Sándorjem Bródyjem in Alfrédom Hajósom, odkrijemo tudi impozantne mavzoleje. Bogato okrašena mavzoleja Schmidla in Griesa krasijo mozaiki Mikse Rótha, družinsko kripto Brüll pa varujejo kamniti levi Alajosa Stróbla.

1108 Budimpešta, Kozma utca 6.

Sinagoga na ulici Kazinczy

Sinagoga na ulici Kazinczy je edinstven odtis preteklega in sedanjega življenja ortodoksne judovske skupnosti v Pešti. Sinagoga, zgrajena med letoma 1912 in 1913, je z monumentalno terakotno fasado polna vznemirljivih detajlov znotraj in zunaj: secesijski motivi, madžarski tulipani in vrtnice ter vitraži hvalijo delo Mikse Rótha. Vendar stavba ne stoji osamljeno: nekoč je imela sedež, vrtec, talmudsko šolo, mesnico in mikvo. S slednjo je povezana tudi nenavadna zgodba: kopalna voda je bila nekoč košer tako, da so v vodnjak vlili tisoč litrov vina.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 29-31.