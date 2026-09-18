Osamljeni, razcepljeni vulkan Blatnega višavja ponuja nadnaravno izkušnjo

Čeprav se je glavna sezona na Blatnem jezeru uradno končala, tudi jeseni ne želimo pozabiti na madžarsko morje. Namesto plaž pa smo vam zdaj predstavili manj znano, a nepozabno izletniško destinacijo, ki jo je vsekakor vredno obiskati med zgodnjo jesensko turo.

V osrčju Kalijeve kotline, na obrobju med Monoszlójem in Zánko, ste morda opazili osamljeno, neprimerljivo goro. To ni nihče drug kot vulkanski Hegyestű, ki ni le ena najbolj edinstvenih geoloških formacij Blatnega jezera, ampak tudi naše države in ponuja destinacijo, ki jo morajo obiskati ljubitelji pohodništva.

Do 337 metrov visokega grma se lahko približate iz več smeri, saj iz obeh naselij vodi pohodniška pot. Čeprav je hoja včasih lahko precej naporna, se splača zbrati vse moči, saj vrh ponuja osupljiv razgled na okoliške gore, naselja in Blatno jezero.

Geološka formacija, ki je nastala z izbruhom lave pred 8 milijoni let, je bila po aktivnem obdobju, ki se je začelo v tridesetih letih prejšnjega stoletja, uporabljena kot kamnolom, in zahvaljujoč temu je notranjost nekdanjega vulkana nekaj desetletij pozneje postala vidna.

Po vrsti protestov je bilo rudarjenje leta 1970 dokončno ustavljeno, zato gora zdaj ponuja obsežne turistične storitve in dobro vzdrževano okolje za obiskovalce. Poleg nedavno prenovljenega razstavnega prostora za udobje utrujenih pohodnikov skrbijo tudi igrišče, zunanji ležalniki, klopi in mize, zato se splača obiskati najdišče tudi z otroki.

Odpiralni čas obiskovalnega centra in vse podrobne informacije najdete s klikom tukaj na spletni strani Geološkega razstavišča Hegyestű.