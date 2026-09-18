5 pravljičnih arboretumov v Podonavju, ki vabijo na romantičen sprehod v zgodnji jeseni

Kot da bi vile ustvarile najlepše arboretumov v naši državi, ki nas z roko v roki vabijo na prijeten sprehod z bujnimi, cvetočimi travniki, osupljivimi drevoredi in romantičnimi pokrajinami. Zato se odpravite na potovanje in odkrijte osupljive arboretumov Podonavja!

Cistercijanski arboretum Zirci

Biser prestolnice gorovja Bakony je znan tudi kot najvišja zbirka dreves v naši državi. Zelena oaza, ki obdaja cistercijansko opatijo, je bila zasnovana v slogu, ki spominja na angleške vrtove, in je od leta 1951 zaščitena kot zaščiteno naravno območje nacionalnega pomena. Arboretum, ki se ponaša s 600 vrstami dreves in grmovnic, ponuja osupljiv razgled skozi vse leto. Spomladi se lahko na obali ribnika naveličamo okrasnih rastlin, poleti se narava odene v zeleno obleko, jeseni obiskovalce očara tisoč barv, pozimi pa nas čaka ledena pravljica. Romantiko še dodatno poudarijo potok Cuha, ki teče skozi park, baročni kamniti mostovi, ki ga prečkajo, drevesa lilij in več kot 400 let star hrast krošnjar.

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.

Arboretum in vinarija Folly

Zgodovina arboretuma Folly se je začela pred več kot 100 leti z dr. Gyulo Follyjem, sadikami borovcev in 0,4 hektarja veliko površino. Danes dediščino, ki se je razširila na 5 hektarjev, ohranja že četrta generacija Folly, kjer lahko na učni poti, ki se vije med stotinami borovcev, spoznamo borovce štirih svetovnih regij – tudi z vodenimi ogledi. Med drugim se nad nami v arboretumu dvigajo andaluzijske jelke, himalajski svilnati borovci, obalni borovci in orjaški borovci, kjer se lahko udeležimo tudi različnih programov. Lepote parka lahko odkrijemo na raziskovalnem pustolovskem izletu ali celo na vodenem ogledu. Poleg vsega tega pa tukaj najdemo vse, kar si lahko zamislijo naše oči in usta, saj družina poleg impresivnega arboretuma upravlja tudi vinarno in restavracijo s sezonsko ponudbo.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.

Arboretum Csácsbozsoki

V vzhodnem kotu Zalaegerszega se pred nami razprostira divji, čarobni svet, ki skriva 83 hektarjev zelene lepotice. Na prostranem, zavarovanem območju drevesne in grmovne vrste, značilne za gozdnato podeželje regije, zagotavljajo senco, pokrajina pa je posejana z jezeri in izviri. Raznoliko rastlinsko kraljestvo lahko označimo tudi za eno od naravnih čudes Zale, kjer lahko srečamo močvirske ciprese in hraste močvirne favne, bujne hrastove in bukove gozdove na pobočjih ter preprogo cvetja, ki se lesketa v vseh barvah mavrice.

8900 Zalaegerszeg, Egervári utca 9.

Arboretum in park Deseda

26 hektarjev velik arboretum Deseda se kot pravljični polotok razteza v najdaljše umetno jezero v naši državi, ki ga lahko podrobneje spoznamo prek učnih poti in turističnih poti. Zahvaljujoč raznoliki botanični zbirki lahko v parku srečamo skoraj vse domače drevesne vrste, ki jih lahko raziskujemo po dveh različnih poteh, odvisno od tega, ali sledimo obali ali se sprehajamo skozi skupine dreves v zeleno pravljično deželo. Če se odpravimo po tej poti, lahko s seboj vzamemo kolesa ali celo ribiške palice za popolno sprostitev.

7409 Magyaregres

Arboretum Sárvári

Najstarejšo botanično zbirko v državi najdete v Sárvárju, poleg gradu Nádasdy. Kraj se ozira na vznemirljivo preteklost, primerno svojemu času: ustanovljen je bil leta 1546 kot sadovnjak in zelenjavni vrt, nato pa je s smrtjo Ferenca Nádasdyja III. leta 1671 za nekaj časa prenehal biti tudi rajski vrt. Stari vrt se je iz zimskega spanca prebudil s prihodom Ferdinanda Habsburškega leta 1803, hkrati pa se je razvijal tudi park v angleškem vrtnem slogu. Na območju, ki je skozi leta prehajalo iz rok v roke, se trenutno srečujeta dva svetova: ostanki nekdanjega poplavnega listnatega gozdička in arboretum, zasnovan v angleškem slogu. Pokrajino v veliki meri določajo znameniti elementi, ki v svojih koreninah ohranjajo zgodovino več sto let.

9600 Sárvár, Várkerület utca 30/A