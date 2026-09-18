3 posebne namestitve na najlepših lokacijah v državi, kjer bo vaš jesenski umik resnično sproščujoč

S septembrom je prišel jesenski umiritev in obdobje introspekcije. V najbolj atmosferskih nastanitvah v državi vam ne bo manjkalo doživetij, ki bodo napolnila vaše telo in dušo ter nemoten mir. (x)

Keszeg44, Tiszakécske

Štirizvezdni penzion Keszeg44 vas čaka ob reki Tisi, ki vam bo takoj ukradel srce s svojim domačim, prijaznim vzdušjem, dobro opremljenimi sobami in odlično lokacijo. Čeprav bi lahko preživeli veliko časa v jacuzziju in na terasi z žarom, je vredno raziskati tudi zaklade območja med izletom, ki ga lahko obiščete na dveh kolesih s kolesi, ki jih ponuja nastanitev. Kraj je primeren tudi za dojenčke in otroke, zato se bo vsak član družine na skupnem potovanju dobro zabaval!

6060 Tiszakécske, Keszeg utca (körtér) 44.

Chalet for You, Répáshuta

V gozdovih Bükk jesen ni konec nečesa, temveč začetek: narava se obarva v najlepše barve letnega časa, meglena jutra, svež gorski zrak, topli sončni žarki in bližina narave pa prinašajo doživetja, ki napolnijo telo in dušo. Prijetna namestitev v Chalet for You ponuja popolno lokacijo za raziskovanje, seveda pa ne bo manjkalo intimnih, prijetnih trenutkov: stisnite se v toplino brunarice, sprostite se v jacuzziju na terasi ali pa si privoščite odmor v prostorni finski savni!

3559 Répáshuta, Rákóczi út 17.

Casa Christa, Balatonszőlős

Območja okoli Blatnega jezera jeseni ne smete pozabiti, saj madžarsko morje v tem času pokaže povsem drugačen, mirnejši obraz. Kaj pa, če za namestitev izberete očarljive, odmaknjene penzione v Blatnem višavju? Na 45.000 kvadratnih metrih velikem posestvu Casa Christa se lahko umaknete od svetovnega vrveža, obdani z vinogradi in mandljevci, medtem ko uživate v neprimerljivi panorami, udobju wellness centra in jedeh kulinarike, ki je prejela več prestižnih nagrad. Še več, z vami lahko pride celo vaš štirinožni prijatelj, ki se bo prav tako odlično počutil med tekanjem po posestvu.

8233 Balatonszőlős, Izabella út