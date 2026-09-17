Sedem gradov, tisočletna zgodovina: Pustolovščina znotraj obzidja srbskih pripovednih trdnjav

Če iščete resnično poseben jesenski oddih, se odpravite proti jugu in obiščite srbske zgodovinske gradove! Od Bácsa, preko Pétervárada in Nándorfehérvárja do Niša se ena za drugo vrstijo trdnjave, v katerih so stoletja zgodovine oživela v njihovih zidovih. Na tem posebnem potovanju skozi čas vas spremljajo srednjeveški stolpi, osupljive panorame Donave, legende in sledi nekdanjih trgovcev in vojakov. (x)

Bács, kjer se začne potovanje skozi čas

Le nekaj ur od madžarske meje se nad Baško ravnino nepričakovano dviga srednjeveški grajski hrib. Danes je grad Bács miren, skoraj zaspan kraj, a ko se sprehodite med obzidjem, se zlahka spomnite starega dvižnega mostu, močvirnatega obrambnega sistema in vsakdanjega življenja stražarjev, ki so vohunili za pokrajino.

Grad vas noče navdušiti s svojo monumentalnostjo – precej počasi razkriva svoje skrivnosti. Zaradi tega je to idealen prvi postanek: še vedno je čas, da se uglasite z dejstvom, da se od zdaj naprej za vsakim kamnom skriva nova zgodba.

Pétervárad, velikan, ki se dviga nad Donavo

Ko prispete v Újvidék, pokrajina nenadoma spremeni značaj in na drugi strani Donave se pojavi trdnjava Pétervárad, zgrajena na skali. Tam zgoraj se pred vami odprejo strehe Újvidéka in ovinek reke, medtem ko se pod vašimi nogami razteza kilometer dolg sistem vojaških rovov.

Tukaj se srečata dva svetova: živahne kavarne, studii in pešpoti na površini ter skrivnosti podzemnega labirinta globoko spodaj. Vredno se je usesti na teraso, pogledati reko in se poigrati z mislijo, koliko različnih zastav je plapolalo na tej skali skozi stoletja.

Nándorfehérvár, kjer zgodovina oživi

Preteklost se vam še bolj približa, ko se odpravite proti Beogradu. Z obzidja trdnjave Kalemegdan lahko opazujete spektakularno sotočje Save in Donave, a onkraj panorame lebdi tudi duh Nándorfehérvárja: poletje 1456, Janez Hunjadi, sveti Janez Kapistran in zmagoslavje, ki je zaslovelo po vsem svetu.

Danes se otroci igrajo v parku, pari se sprehajajo po grajskem obzidju, čolni pa mirno plujejo po rekah. To je pravi čar kraja: eno najpomembnejših mest v svetovni zgodovini je zdaj najbolj prijeten in ljubek kraj v Beogradu.

Szendrő, velikanska trdnjava ob Donavi

Ko zapustite Beograd, se splača nadaljevati pot ob reki. V Szendrőu se ogromno obzidje in stolpi pojavijo skoraj iz nič, kot da bi bilo na obali postavljeno celotno srednjeveško mesto. V 15. stoletju je bil ta kraj zadnja prestolnica srbske države in danes skozi vrata ne korakajo vojske, temveč popotniki, ki hrepenijo po preteklosti.

Szendrő je kraj, kjer se je preprosto dobro brezciljno sprehajati med več metrov visokim obzidjem.

Ram, neodkrita skrinjica z dragulji

Eno najlepših presenečenj na donavski poti je grad Ram. Tukaj ni gneče ali hrupa velikega mesta, le trdnjava, mirna vas in Donava, ki teče kot morje. Z obzidja se zdi reka skoraj neskončna, ob sončnem zahodu pa je celotna pokrajina, kot da bi padli v prizorišče zgodovinskega filma. Ram morda ni najbolj znana postaja na cesti, a morda ostaja najbolj nepozabna.

Galambóc, kjer Donava prebija gore

Nato pride trenutek, ko pokrajina postane resnično dramatična. Stolpi Galambóca se dvigajo neposredno nad vodo, za njimi pa se razkriva divje romantičen svet Železnih vrat.

Reka tukaj tvori ogromno vodno telo, stisnjeno med gorami, in ko stojite na grajskem obzidju, lahko hitro razumete, zakaj že stoletja traja hud boj za ta kraj. Če pogledamo od tu, bi se človek skoraj nagonsko odpravil ob Donavo, da bi videl, kaj skriva naslednji ovinek.

Niš, kjer se plastovito prepletajo nova obdobja

Če nadaljujemo pot proti jugu, vas v Nišu čaka povsem drugačen svet. Ko vstopite skozi vrata trdnjave na bregovih Nišave, se srečujejo plasti rimskih, bizantinskih, srednjeveških in otomanskih spomenikov.

Tisočletno preteklost mesta je mogoče čutiti na vsakem koraku, medtem ko se okoli njega odvija živahno življenje današnjega Niša: v nekdanji vojaški trdnjavi živijo kavarne, parki, sprehajalci in koncerti na prostem. Tu se slika dokonča: niste le obiskali sedmih gradov, temveč ste skozi sedem različnih vrat vstopili v poglavja iste tisočletne zgodbe.

Ko potovanje samo postane doživetje

Od mirnega stolpa Bács skozi dramatične pečine Galambóca do vrat Niša je ta pot veliko več kot povprečen ogled gradu. Vsebuje vzdušje kavarn na bregu Donave, mir majhnega mesta, vrvež Beograda in nešteto trenutkov, ko se nehote ustavite in se vprašate: koliko ljudi je lahko stalo na istem mestu pred nami?

Sploh vam ni treba opraviti celotnega potovanja naenkrat. Lahko začnete s sproščujočim vikendom v Vojvodini med Bácsom in Péterváradom, nadaljujete z izletom v Beograd in Szendrő ali pa nekaj dni preživite na obisku trdnjav preboja Donave, na primer v Ramu in Galambócu. Na primer, podaljšan vikend 23. oktobra bi lahko bil idealen čas za izlet na podeželje in obisk teh neverjetnih lokacij.