5 odličnih namestitev v Blatnem gorovju za popoln jesenski oddih

Eno oko joka, drugo se smeji, ko pomislimo, da je to poletje končano. Čeprav se počasi poslavljamo od plažnih dni, penečih poletnih noči in žgočega sonca, je končno prišel čas za vznemirljive jesenske izlete, ki poleg degustacij vin, zlato rjave pokrajine in sproščujočih doživetij vključujejo tudi prijetno namestitev. (x)

Hazai Provence, Kapolcs

Paket »Roam – taste – relax« Hazai Provence vas vabi na jesenski oddih: odkrijte vzdušje Kapolcsa, okusite vina iz Kališke kotline in se nato sprostite po dnevnih doživetjih v namestitvi v provansalskem slogu! Posebnost vikenda je degustacija lokalnih vin, kjer lahko uživate v vinski karti štirih različnih jedi in okusnih prigrizkih, v soboto pa se lahko na vodenem sprehodu po lokalni zgodovini seznanite z zgodovino Kapolcsa. Po potepanju se lahko sprostite: ogrevan jacuzzi, finska in infrardeča savna, podeželski zajtrk in prijetne sobe bodo poskrbele, da se boste napolnili z energijo.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 84.

Kálijeva panorama Birtok, Káptalantóti

Kálijeva panorama Birtok nedvomno pokaže svoj najbolj poseben obraz jeseni: zlate vrste vinogradov med pobočji Kalijeve kotline, tiho, lagodno vsakdanje življenje in prijetna koča, ugnezdena v objemu narave, zagotavljajo, da se lahko za nekaj dni umaknete vsakdanjemu življenju. Naj gre za romantičen pobeg v paru ali sproščujoč oddih s prijatelji, tukaj je vse, kar vam bo pomagalo napolniti baterije, saj vas čez dan čakajo sprehodi in izleti, zvečer jacuzzi na terasi, odlična vina in osupljiva panorama, hladne večere pa krona toplina prasketajočega ognja v kaminu. Na posestvu so dobrodošli tudi vaši štirinožni prijatelji.

8283 Káptalantóti

Kapolcsi Sziklák, Vigántpetend

V najbolj oddaljenem kotičku Vigántpetenda, v objemu zlatih pobočij in gričev, vas čakajo očarljive lesene hiše Kapolcsi Sziklák s pristnim toskanskim vzdušjem, kjer okusi in božanska vina regije oživijo. Popolna izbira za romantičen jesenski vikend v dvoje, saj nič ne bo motilo tišine narave in kakovostno preživetega časa. Vse, kar morate storiti, je, da se v počasnih popoldnevih odpravite na dolge sprehode, nato pa uživate v udobju zasebnega jacuzzija in infrardeče savne na terasi!

8294 Vigántpetend, Csórompuszta

Club Tihany Resort

Kot eno največjih pustolovskih vesolj na Blatnem jezeru vas čaka Club Tihany Resort, kjer vas 13 hektarjev velika zasebna plaža, 1200 kvadratnih metrov velik wellness otok, vznemirljiva gastronomska doživetja in raznoliki programi dopolnjujejo sprostitev ob Blatnem jezeru. Pridete lahko v paru, z družino ali celo večja skupina – letovišče ponuja široko paleto možnosti, od aktivnih programov do mirne sprostitve. Jeseni ponujajo tudi popust, tako da lahko uživate v vzdušju babjega poletja kar na obali Blatnega jezera. Za več podrobnosti obiščite spletno stran letovišča Club Tihany!

8237 Tihany, Rév utca 3.

Casa Christa, Balatonszőlős

Zdi se, da so bile stiskalnice v toskanskem slogu na 45.000 kvadratnih metrih velikem posestvu Casa Christa, ki se razprostira na pobočjih hriba Kis Gella, zasnovane za jesensko sprostitev: namestitev, ugnezdena med vrstami vinogradov in obdana z mandljevci, vas čaka na severni obali s pristnim vzdušjem Blatnega višavja, čudovito panoramo, vznemirljivimi gastronomskimi jedmi in najboljšimi vini Blatnega jezera. Je odlična izbira, če želite odkriti zaklade Blatnega jezera onkraj turističnih središč, saj je v okolici veliko čudovitih naravnih znamenitosti in odličnih pohodniških poti, do katerih lahko pridete celo s kolesom.

8233 Balatonszőlős, Izabella út