20 neverjetnih programov obletnic in vinskih festivalov v Budimpešti in po vsej državi leta 2026

Kmalu prihaja jesen, v vinskih regijah se bo začela trgatev, z njo pa tudi zabave obletnic in vinski festivali. Oglejmo si najboljše programe v Budimpešti in po vsej državi!

Programi obletnic in vinski festivali v Budimpešti in okolici:

36. festival šampanjca in vina Budafok (4.–6. september 2026)

Vinarna Törley Champagne je že od leta 1882 ikonično prizorišče madžarske kulture šampanjca. Na festivalu šampanjca in vina Budafok vas čakajo posebni šampanjci, prijetni sprehodi po kletih in pravi občutek Budafoka.

Vinsko okrožje Budimpešte – ogled vinarne Budafok Facebook

Ürgeöntés – Festival trgatve Biatorbágyi (5. september 2026)

Festival Ürgeöntés združuje domačine in obiskovalce v zabavnem, festivalskem vzdušju na hribu Ürge – z odprtimi vinskimi kletmi, degustacijami vin, ogledi kleti, konjskimi paradami in številnimi drugimi programi.

35. budimpeštanski vinski festival (9.–12. september 2026)

Budimpeštanski vinski festival je že 35 let stičišče madžarske vinske kulture: jubilejni dogodek letos v prenovljenem terminu pričakuje ljubitelje vina z več kot tisoč vini in šampanjci, interaktivnimi programi, vinskimi regijami ameriške celine, posebno gastronomsko ponudbo in celodnevnimi dogodki.

Budajenő festival trgatve in vina (11.–13. september 2026)

V Budajenőu vse čaka glasba, parada trgatve, odlična vina, okusna hrana, koncerti, ples, otroški programi in pravo skupnostno vzdušje.

Újpestski vinski vikend (11.–13. september 2026)

Újpestski vinski vikend je letos več kot le vinski festival. Je stičišče vinarjev, glasbenikov, obrtnikov in odlične skupnosti, kjer so v petek in soboto v središču pozornosti zabave, v nedeljo pa družinski programi. Vse to v osrčju Újpesta.

Jesenski piknik Etyek – Recharged (10.–11. oktober 2026)

Oktobra se vinogradi odenejo v zlato in rdeče, kleti so polne življenja, kozarci pa so napolnjeni z najbolj vznemirljivimi kosi letnika. Na pikniku Etyek bo vina ponovno spremljala raznolika gastronomska ponudba: obiskovalce čakajo lokalne specialitete, sezonske jedi, priljubljena ulična hrana in najboljši okusi vinske regije. Poleg tega bodo dnevni in večerni glasbeni programi, koncerti, DJ-ji in družinam prijazna doživetja na več lokacijah poskrbeli za sprostitev skozi ves vikend.

Programi trgatve okoli Blatnega jezera:

Szent György-hegy MATINÉ (5. september 2026)

5. septembra bodo kleti na hribu ponovno pripravljene na sproščeno druženje ves dan: vrtovi in terase bodo odprti za vse, kot da bi bile odprte kleti. Na voljo bodo degustacije vin, pikniki, lov na zaklad, akustični koncerti, vinski kviz, vinsko tetoviranje, zeliščna delavnica, slikanje v živo, ognjena predstava in ne bodite presenečeni, če bo poleg vas hodil hoduljar ali pa bo veter pihal ogromne milne mehurčke.

Praznik žetve, Gyenesdiás (5. september 2026)

Gostje so ponovno vabljeni na barvit, dobrodušen festival žetve v Gyenesdiásu, kjer bodo po kostumski paradi obiskovalce zabavale predstave do pozne noči.

62. Badacsonyjska trgatev (11.–13. september 2026)

Eden najlepših tradicionalnih festivalov v vinski regiji Badacsony je Badacsonyjska trgatev, ki bo tokrat potekala med 11. in 13. septembrom. Med tridnevnim festivalom žetve se lahko udeležite odličnih koncertov, poskusite najkakovostnejša vina številnih razstavljajočih vinarjev in kleti, nato pa festival v nedeljo zaključite s parado žetve.

Otroška trgatev Laposa (26. september 2026)

Letos vse, mlade in stare, čaka posebno doživetje na sveži terasi, saj prihaja Otroška trgatev Laposa! Ta dan je namenjen otrokom, poln iger, ustvarjanja in pravih žetvenih dogodivščin v vinogradu.

Trgatev Buzsáki (26. september 2026)

Trgatev Buzsáki bo 26. septembra ponovno potekala v Buzsákiju, kjer se srečajo gastronomija, kultura in tradicija.

Prazniki trgatve v najlepših vinskih regijah države:

Festival trgatve in vina Szőnyi, Komárom (4.–5. september 2026)

Trgatev, vino, odlični koncerti in zabava do zore vas čakajo dva dni v Kulturnem centru Petőfi Sándor v Szőnyiju.

Vinogradi starinskih vinskih kleti, Villány (5. september 2026)

Odkrijte čudovite vinograde vinorodne regije Villány, obiščite tradicionalne kletne vasi in okusite lokalne okuse od Villányja do Siklósa na vinogradih starinskih vinskih kleti!

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Dnevi trgatve in festival belega vina Mátra, Gyöngyös (11.–13. september 2026)

Med 11. in 13. septembrom bo glavni trg v Gyöngyösu poln življenja, mamljiva aroma najboljših pijač vinorodne regije Mátra pa vas bo navdušila. Poleg odličnih belih vin in posebnih jedi, ki jih ponujajo izjemni predstavniki lokalne gastronomije, bodo tiste, ki se želijo sprostiti, čakali koncerti lahke glasbe in plesne predstave.

47. festival žetve v Halasiju, Kiskunhalas (11.–13. september 2026)

Festival žetve v Halasiju je že več kot štiri desetletja eden najljubših dogodkov v Kiskunhalasu, ki v treh dneh ponuja pravo jesensko festivalsko doživetje za vse starosti.

Žetev v dolini Szépasszony, Eger (12. september 2026)

V legendarnem mestnem vinskem okrožju, dolini Szépasszony, vas čakajo odlična vina vinorodne regije Eger, slastne dobrote iz letnikov, vodeni ogledi kleti, odprte kleti, degustacija mošta in parada letnikov, v parku Eger Bikavér pa bodo na voljo brezplačni družinski in otroški programi, koncerti in obrtni sejem.

Dnevi letnikov v Szekszárdu (17.–20. september 2026)

Vino, glasba, ples, parada letnikov s poskusom rekorda, veliki koncerti in fantastično vzdušje – to vas čaka v Szekszárdu v drugi polovici septembra.

Festival vina in gastronomije, Hajdúszoboszló (18.–20. september 2026)

Med 18. in 20. septembrom v parku Szent István vas v Hajdúszoboszlóu čakajo nebeška vina in slastne jedi. Poleg kulinaričnih dobrot je na voljo veliko odličnih programov.

Praznik žetve Soltvadkert (18.–20. september 2026)

Soltvadkert vas med 18. in 20. septembrom pričakuje tudi s pisanim programom žetve. Tridnevnega dogodka ne smete zamuditi, saj bodo poleg vrhunskih vin nastopili tudi izvajalci, kot so Bikini, Gypo Circus ali Lofti Begi.

Harsányijeva žetev, Sárospatak (19. september 2026)

To jesen bodo vinogradi znova oživeli in skupaj bomo lahko doživeli dan žetve v osrčju Tokaj-Hegyalje. To je celodnevno doživetje, kjer se obiranje grozdja, vinarska vinarija, lokalna gastronomija in glasbeno vzdušje naravno prepletajo, od jutranjega prihoda do konca dneva.