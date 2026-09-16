V elegantnem hotelu v okrožju gradu Buda lahko poskusite najboljše zajtrke

Elegantni hotel v okrožju gradu Buda ima vse, kar potrebujete za popoln začetek dneva: v hotelu Carlton Hotel Buda Castle**** vas čaka bogat in raznolik zajtrk, brezplačne možnosti in kotiček s kavo. (x)

Samopostrežni zajtrk v hotelu Carlton – Foto: Carlton Hotel Buda Castle****

Hotel Carlton Buda Castle**** se nahaja v osrčju okrožja gradu Buda in ima vse, kar potrebujete za popoln pobeg v Budimpešto: eleganten, sodoben hotel lahko priporočimo ne le zaradi odlične lokacije in udobnih sob, temveč tudi zaradi odlične gastronomske ponudbe, ki bo vaš dan naredila popoln začetek.

Najboljši hotelski zajtrki

Čeprav lahko sobo rezervirate z zajtrkom ali brez njega, vam vsekakor priporočamo, da uživate v prvem obroku dneva, saj vas čaka bogat, okusen in raznolik samopostrežni zajtrk. Seveda v hotelu ne boste lačni, tudi če imate posebno dieto, saj vam bo osebje na zahtevo z veseljem ponudilo možnosti brez glutena, laktoze ali vegetarijanske možnosti.

Zajtrkovalni prostor ob recepciji vas čaka že od 7. ure zjutraj z znanimi toplimi in hladnimi dobrotami, če pa vstanete še posebej zgodaj, lahko zahtevate tudi zajtrk. Samopostrežni bife je zato poln jajčnih jedi, sirov, solat, sadja ter svežega kruha in peciva.

Vendar pa klasični kontinentalni zajtrk v hotelu dobi zanimiv preobrat, saj lahko zaradi ponudbe, prilagojene potrebam mednarodnih gostov, zagrizete tudi v okuse sveta.

Samopostrežni zajtrk v hotelu Carlton – Foto: Carlton Hotel Buda Castle****

Seveda med sladkimi in slanimi zajtrki ne sme manjkati skodelica kakovostne kave, ki si jo lahko sestavite po svojih željah in okusu v kavnem kotičku. Espresso lahko naročite tudi z alternativami brez laktoze ali rastlinskimi dodatki poleg navadnega mleka, tisti, ki imajo še posebej radi sladko, pa lahko srčno kofeinsko pijačo začinijo z obilno kepico stepene smetane – ta porcija bo zagotovo prebudila celo nočne ptice!

Samopostrežni zajtrk v hotelu Carlton – Foto: Carlton Hotel Buda Castle****

Po okusnih prigrizkih se odpravite v mesto, saj so najlepše znamenitosti prestolnice le streljaj stran, kot so Buda Castle, Verižni most ali stavba parlamenta.

In ko se po izpolnjenem dnevu vrnete v hotel, svojo pustolovščino v prestolnici zaključite v baru, ki je odprt do 23. ure z raznoliko ponudbo hrane in pijače ter odličnimi popusti!