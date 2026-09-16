5 odličnih restavracij v budimpeštanski aglomeraciji, zaradi katerih se splača to jesen zapustiti prestolnico

Za nekaj časa zapuščamo prestolnico, da vam pokažemo, koliko zakladov ponuja aglomeracija to jesen. Cilj naše gastronomske ture je pet restavracij v budimpeštanski aglomeraciji, v katere se je resnično vredno odpraviti, saj boste nagrajeni z razkošnim zajtrkom, prijetnim kosilom ali panoramsko večerjo. (x)

BRUT 21 by Etyeki Kúria

Dolgo pričakovani dan je prišel, BRUT 21 by Etyeki Kúria je odprl svoja vrata! Čeprav ima šampanjsko posestvo Etyeki Kúria že leta lastno gostinsko dejavnost, je zdaj končno tudi uradno postalo restavracija. Jedi so navdihnjene z okusi njihovih vin in šampanjcev, večina jih je pripravljenih z njimi – izključno iz naravnih in večinoma lokalnih sestavin pridelovalcev, brez dodajanja umetnih ojačevalcev okusa ali barvil. Lokacija ostaja nespremenjena, slog in okusi na krožnikih so še bolj popolni, vina in šampanjci so nagrajeni … Vse je poskrbljeno za popolno gastronomsko izkušnjo Etyek!

2091 Etyek, Báthori utca 21.

Restavracija in picerija Tópark

Poleg hrane Dunaharasztijev priljubljeni gastropub obljublja tudi čudovito panoramo, poleg tega pa se nahaja tik ob obali, v edinstvenem okolju. Na terasi ali v prijetni notranjosti restavracije in picerije Tópark je poskrbljeno za popoln jesenski začetek dneva, kosila ali večerje: brbončice bodo navdušile klasične jedi za zajtrk, tople juhe, raznolike glavne jedi, pice in gurmanske sladice, izkušnjo pa bo kronal pogled na jezero. Poleg tega je restavracija ob stezi za wakeboarding gostila odlične dogodke, kot so zabave in ekskluzivni klavirski večeri.

2330 Dunaharaszti, Tópark utca 1.

Füge

Biatorbágyjeva gastrokuhinja je po letu premora ponovno odprla svoja vrata in vas zdaj čaka kot bistro. Kuhinjo vodi Dávid Molnár, čigar strast do dima bistveno določa novo smer restavracije Füge – ne skriva, da se osredotoča na jedi z žara, pripravljene na počasnem ognju v žaru Kamado. Novost je tudi, da je vrt postal polnopravni prostor za goste, saj lahko odslej pridete kateri koli dan v tednu, dobrodošli pa so tudi štirinožni prijatelji. Bistvo pa se ni spremenilo: Füge bo še naprej priljubljena gastronomska restavracija v aglomeraciji mnogih ljudi, zgrajena na madžarskih, lokalnih sestavinah, brez dodatkov.

2051 Biatorbágy, Szabadság út 19.

KRAFT kert – igrišče MONYO

Sredi Budaörsa se lahko sprostite ob žaru, burgerjih, kraft pivu in platanah, vse kar morate storiti je, da obiščete KRAFT kert. Kot že ime pove, tesno sodelujejo s pivovarno MONYO, da bi zagotovili prostor za brezskrbno sprostitev, ne glede na to, ali pridete s prijatelji ali otroki. Redno organizirajo večere s kvizom in družabnimi igrami, tematske tedne in druge programe, njihovo skupnostno življenje kar brni – zato uživajte v zadnjih toplih dneh na njihovem prijetnem vrtu! In če se vreme poslabša, vas čakajo v zaprtih prostorih.

2040 Budaörs, Károly király utca 2.

Restavracija Kistornyos Présház

Nekoč klet, danes prijetna restavracija, se skriva v Strázsahegyju v Monorju, polna nostalgičnih okusov. Restavracija Kistornyos Présház, ki z eleganco obuja dediščino monarhije, predstavlja mojstrovine madžarske, transilvanske, slovaške in gradiščanske kuhinje ter jih združuje z lokalnimi vini, pálinkami in češkimi pivi. Ocvrto meso je pripravljeno, kot je to običajno pri tastovih, hrustljav kraček se postreže z belimi cmoki, goveji golaž z rdečim vinom s strapacsko, sladek zaključek pa je zagotovljen z jabolčno pito Őrség – pogled na vinograde je le pika na i.

2200 Monor, Strázsahegy 7.