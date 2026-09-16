5 novo odprtih kavarn v Budimpešti, ki jih morate poskusiti to jesen

Nič ni boljšega kot se jesensko popoldne odpraviti ven in odkriti novo kavarno, ko ste pripravljeni na odmor od svojih potepanj. Ne prepustite naključju, poskusite jih to jesen!

Serene – Posebna kava in še več

Morda se ne zavedate, koliko kultur se sreča v najnovejši kavarni na bulvarju József. Čeprav Serene prisega na čiste linije v notranjosti, prisega na raznolikost pri kavi: poleg običajnih napitkov na osnovi espressa ponujajo tudi filter kavo V60 in turško kavo. Slednja je pripravljena na tradicionalen način, na pesku, po želji pa dodajo celo cimet ali kardamom. Mlinček je bil pridobljen iz Egipta, prav tako mango, s katerim se postreže ceremonialna matcha. Njihovo sveže mleto turško kavo lahko celo odnesete domov!

1085 Budimpešta, József körút 14.

Kavarna Padre Pio

Na gastronomski zemljevid 12. okrožja je bila nedavno dodana kavarna s tradicionalnim pridihom, na veliko veselje domačinov in obiskovalcev Normafe. Padre Pio ima vse, kar potrebujete za pobeg od vrveža vsakdanjega življenja: pobočja Hegyvidéka, skodelica posebne kave in hrustljavo pecivo bodo ključ do sprostitve. Verjamejo, da kakovosten čas zase zahteva prijazno vzdušje, zato je bila tudi najmanjša podrobnost zasnovana tako, da pričara vzdušje doma. Izbira imena ni naključna, saj se je Padre Pio odprl v skupnostnem središču župnije Istenhegyi Szent László – ob njem pa je igrišče za najmlajše!

1125 Budimpešta, Cédrus utca 2.

Kavarna in aperitiv bar Noga

Najnovejša gastronomska zvezda na ulici Baross je vzcvetela, Noga je svoja vrata uradno odprla pred nekaj dnevi. Obstaja velika verjetnost, da bo to postalo eno najbolj priljubljenih zbirališč v okolici, saj so na meni pijač dodali ne le specialno kavo Herz, temveč tudi trendovske aperitive. Kar zadeva hrano, so na voljo topli sendviči, šakšuka, sveže pecivo in majhni krožniki mediteranskih prigrizkov – humus, izbor oliv, judovska jajca – za grižljaje med dolgimi pogovori. Izkoristite zadnje sončne popoldneve in se usedite zunaj na kavo ali koktajl!

1082 Budimpešta, Baross utca 1.

Base Coffee & More

Novo v XI. V 2. okrožju jih ne manjka, zahvaljujoč Base, ki ljubitelje kave čaka v Gazdagrétu. Vir kofeina zagotavlja R Coffee Roastery, gurmansko pecivo pripravlja ekipa Panderas, naročite pa lahko celo dobro zapakirane sendviče, če iščete hitro kosilo. Ne moremo oditi, ne da bi omenili razkošno izbiro peciva: zdaj, ko je prišla jesen, je zvezda pulta nedvomno rezina slanega karamela, a njihovi gostje redno pojejo tudi ode kocki pistacije.

1112 Budimpešta, Rétköz utca 43/a

Lorina Coffee

Lorina je našla dom v Kispestu, le streljaj od Kökija, da bi mimoidoče navdušila s posebnimi kreacijami pijač. Ljubitelji kofeina so deležni posebne kave in kakovostnega matcha, tisti s sladkim okusom z okusnimi rogljički, tisti s krulijočim želodcem pa sendvičev iz divjega kruha s kislim testom. Dobra novica je, da ne glede na to, katerega naročite, bo okus zagotovo nepozaben: na primer, njihova jagodno rožnata pena matcha vam bo prinesla nekaj všečkov, še posebej, če na kozarce nalepite nalepke, ki ste jih prejeli kot darilo.

1191 Budimpešta, Vak Bottyán utca 72.