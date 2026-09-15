7 fantastičnih restavracij s terasami v Budimpešti, kjer lahko uživate v čarobnosti babjega poletja

Kje drugje bi lahko kar najbolje izkoristili babje poletje kot na super terasi v prestolnici? Za vas smo takoj pripravili sedem, tako da imate na voljo veliko izbire, če želite dobro jesti, piti in ujeti zadnje sončne žarke. Rezervirajte mizo, saj sezona teras še zdaleč ni končana! (x)

Két Szerecsen

Na terasi restavracije Két Szerecsen na ulici Nagymező lahko spoznate povsem nov obraz babjega poletja. Pod zavetjem velikanskih platan lahko spijete kavo, vino, dolga kosila pa so začinjena z znanimi obrazi, glasnim smehom in toplino doma, kot že skoraj 30 let. Két Szerecsen je hkrati pestijska, domača, hkrati pa je v njej nekaj iz stare ulice Nagymező – in celo prikliče pariško bistrojsko kulturo v središču Budimpešte. Njihov jedilnik je poln dobrot, ki se odlično podajo k obrokom na terasi: zjutraj francosko pecivo, jedi z jajci, med kosilom in večerjo pa poleg mednarodne izbire goste čakajo tudi značilni madžarski okusi. Kuharjeva ponudba je polna sezonskih kulinaričnih kreacij, za sladico pa lahko naročite tudi pravo specialiteto, Szerecsen Somlói. Že sama posebna izbira vin in koktajlov naredi vredno rezervirati mizo na ikonični terasi na ulici Nagymező!

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 14.

Lizsé

Mestni park je nedvomno eno najbolj vznemirljivih zbirališč v Budimpešti, restavracija Lizsé Városliget I Food&Drinks, ki se nahaja ob jezeru, nasproti živalskega vrta, pa se odlično poda k vzdušju parka in sodobne urbane kulture ulične hrane. Lizsé je odprta vse leto; na udobni, zaklenjeni terasi lahko poskusite tudi neapeljske pice, predjedi in vznemirljive sladice, pripravljene po Digovem receptu. Zadaj, v Lizsé Garden in Sunbathing, vedno igra glasba, sprostite se lahko na ležalnikih in na pultu s kontejnerji naročite osvežilne pijače, koktajle in burgerje iz Tuninga.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 3.

Kalóz Burger

Kalóz Burger vas pričakuje s kopico sočnih, pikantnih burgerjev in udobno teraso v 16. okrožju. Tukaj lahko ljubitelji burgerjev uživajo v svoji najljubši ulični hrani v primestnem vzdušju, z mesnim polpetom iz 100 % kakovostne madžarske govedine, postreženim s sladkim ali celo čolniškim krompirjem. A to še ni vse: ob sredah in četrtkih prirejajo dan zabav, 6. septembra pa bodo z veliko zabavo praznovali svoj 10. rojstni dan. Če jih obiščete, ne pozabite poskusiti njihovih najbolj priljubljenih jedi, zvezdi burgerjev, Kapitanovega najljubšega in Piratskega burgerja!

1162 Budimpešta, Hermina Sport és Szabadidőpark

360 Bar

Dobra stvar babjega poletja je, da lahko v tem času ujamete najlepše sončne zahode v mestu. Na srečo je v Budimpešti strešna terasa, s katere lahko vidite vse do bazilike in Trga herojev, medtem ko zahajajoče sonce nebo obarva zlato – to ni nihče drug kot 360 Bar. V strešnem baru, ki se nahaja na vrhu veleblagovnice Párisi, lahko nazdravite s klasičnimi in značilnimi koktajli, izbranimi pijačami, prigriznete mediteranske dobrote, ob petkih pa madžarski DJ-ji vrtijo vinilne plošče, od klasične house glasbe do melodičnega deep housea. Ne pozabite rezervirati mize!

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

Retro Lángos Budapest

Terasa Retro Lángos Budapest, poleg parlamenta, na ulici Vécsey utca, je odličen postanek, če uživate v soncu in se sprehajate po mestu. Tukaj, v samem središču mesta, a hkrati v mirnem okolju, vas čakajo sveže pečeni langoši, hrustljavi na zunaj in mehki v notranjosti. Na jedilniku je vse od klasičnih priljubljenih jedi do bolj vznemirljivih različic, na voljo pa je tudi langoš brez glutena, ki ga pripravljajo v ločeni kuhinji. Naročite kozarec vina ali hladno osvežilno pijačo k svojemu langošu in se prepustite zadnjim toplim sončnim žarkom – kaj drugega bi si lahko želeli za popolno jesensko popoldne?

1054 Budimpešta, Vécsey utca 3.

Arquitecto Pitpit

Kdo je rekel, da lahko mediteransko vzdušje doživite le v najbolj vročih mesecih? Arquitecto Pitpit še vedno napolnjuje središče Budimpešte z okusi, aromami in vibracijami Španije, tudi ko je koledar že globoko v septembru. Vsaka jed je navdihnjena s potovanjem v Španijo in vas vabi na nepozabno okusno potovanje. Njihovi gurmanski tapasi, morske dobrote in domače čudežne omake, ustvarjene za pomakanje, samo čakajo, da jih delite po nazdravljanju – zato obiščite priljubljeno notranje dvorišče ulice Ötpacsirta in preživite babje poletje, kot se to počne na jugu!

1088 Budimpešta, ulica Ötpacsirta 2.

Cabrio Bistro

Počasi sta minili dve leti, odkar je ikonična salamiarna na ulici Vitkovics Mihály znova zaživela in postala sodoben evropski bistro. Življenje pred Cabrio je brnelo kot nikjer drugje v Budimpešti: verjamejo, da ni nič boljšega od preprostosti, zato so ustvarili prostor za srečanja, ki ponuja prostor za iskrene povezave. in sodobno gastronomijo. Prva je postrežena z očarljivimi mizami, druga pa z naravnimi vini in dobrotami, postreženimi na majhnih krožnikih. Ne pozabite rezervirati mize, saj je število sedežev na prostem omejeno, Cabrio pa postaja vse bolj priljubljen!

1054 Budimpešta, Vitkovics Mihály utca 3–5.