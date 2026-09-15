Letos najpomembnejše zgodbe sveta oživijo na razstavi World Press Photo

Budimpešta je ponovno dom najboljših svetovnih novinarskih fotografij. Od 25. septembra bo posebna razstava v Biodomu ponudila vpogled v najpomembnejše in najbolj pereče zgodbe našega planeta. (x)

Neodvisna mednarodna žirija je med številnimi prijavljenimi izbrala slike in fotoreportaže, ki ne le dokumentirajo dogodke našega časa, temveč prikazujejo tudi njihove niansirane človeške posledice. Slike na razstavi prihajajo iz številnih delov sveta in se ukvarjajo s temami, ki vsak dan oblikujejo našo sedanjost.

Fotografije se hkrati soočajo s težavami sveta in kažejo neverjetno moč, dostojanstvo in solidarnost, s katero se ljudje soočajo s temi situacijami.

Vojne in migracije

Ena najmočnejših tem razstave je človeška cena oboroženih spopadov, zmagovalna dela pa prikazujejo tudi humanitarne razmere v Gazi, vojno v Sudanu, posledice napadov z brezpilotnimi letali v Ukrajini in težave pri obnovi v Siriji. Slike ne prikazujejo le fronte ali opustošenja: osredotočajo se na zgodbe ljudi, ki izgubljajo svoje domove, razdvojene družine in skupnosti, ki se borijo za preživetje.

Carol Guzyjeva fotografija leta 2026, Ločena s strani ICE, prikazuje posledice ameriških imigracijskih postopkov skozi zgodbo ekvadorske družine. Ločitev družin in prisilno razseljevanje sta ena najbolj pretresljivih ponavljajočih se tem razstave, saj osebne zgodbe prinašajo globalni problem, o katerem pogosto slišimo v obliki statistike in novic.

Podnebne spremembe in socialna pravičnost

Poudarjen je tudi spreminjajoči se odnos med naravo in ljudmi: gozdni požari, suše, vplivi kmetijskih kemikalij na zdravje in posledice podnebnih sprememb na lokalne skupnosti so predstavljeni v nagrajenih projektih. Fotografije kažejo tudi, da podnebna kriza ni oddaljen, abstrakten pojav, temveč resničnost, ki neposredno vpliva na vsakdanje življenje, preživetje in prihodnost ljudi.

Številne slike na razstavi pripovedujejo zgodbe o boju za pravice in pravičnost. Razstava predstavlja pravice žensk, iskanje pravice v avtohtonih skupnostih, proteste proti korupciji in kršitve pravice do izobraževanja otrok, ki živijo na vojnih območjih.

Žalost, izguba in dokumentiranje resnice

Žirija je posebno pozornost namenila tudi slikam, ki prikazujejo človeško vzdržljivost, dostojanstvo in solidarnost. Številne zmagovalne fotografije prikazujejo osebne tragedije, družinske izgube in solidarnost skupnosti, kako ljudje poskušajo iti naprej, tudi ko se njihova življenja spreminjajo iz trenutka v trenutek.

Pomembno vprašanje razstave je pomen samega fotoreporterstva. V dobi, ko se verodostojnost dejstev, demokracija in obveščena javnost soočajo z vse večjimi izzivi, je še posebej pomembno imeti ljudi, ki dokumentirajo dogodke na kraju samem.

Slike World Press Photo torej niso zgolj poročila: so vizualni dokumenti časa, ki ohranjajo trenutke sedanjosti in nam dajejo priložnost, da se z njimi soočimo pozneje.

Spremljevalne razstave

Razstavo v Budimpešti dopolnjujeta dve posebni spremljevalni razstavi. Pot navzgor in navzdol – očividci 24.hu izbirajo najbolj nepozabne posnetke z volitev leta 2026, medtem ko Sortűz iz leta 1956 s posnetki Sándorja Bojárja, fotoreporterja MTI, obuja spomine na dogodke revolucije in boja za svobodo pred sedemdesetimi leti.