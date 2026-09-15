Kava in matcha čudesa bodo ta september poživila Budimpešto

Med 21. in 27. septembrom bo prestolnica znova polna doživetij, ki dišijo po kavi, saj prihaja Budapest Coffee Week! (x)

Letos se bo mestnemu dogodku pridružilo več kot 80 lokacij, da bi cel teden praznovali živahno kavno kulturo prestolnice. Kavarne, pražarne in baristi bodo čakali na ljubitelje kave in tiste, ki bi radi odkrili svet posebnih kav s posebnimi ponudbami pijač, degustacijami, delavnicami in vznemirljivimi programi. Vrača se tudi kavni potni list: obiščite sodelujoče lokacije, zbirajte žige in če izpolnite izziv, lahko osvojite dragocena darila.

Novost za leto 2026 je Zelena pot oziroma matcha pot – za tiste, ki jih poleg kave zanimajo tudi drugi okusi. Budapest Coffee Week nima ene same lokacije, Budimpešta bo sama postala festival kave. Ustvarite si svoj načrt poti, okušajte, se učite, odkrivajte nove kraje in praznujte budimpeštansko kavno kulturo!