Tradicija in sodobna kultura se to jesen srečata na povsem novem umetniškem festivalu v Budi

To jesen se bo prvič odvil Festival vožnje lastovk, novi dvodnevni umetniški dogodek Hiše tradicije, kjer se tradicija sreča s sodobno kulturo. Obsežna programska serija, ki s svojimi interaktivnimi programi nagovarja vse starosti, je skupno praznovanje 25. obletnice Hiše tradicije in 75. obletnice Madžarskega državnega ljudskega ansambla. (x)

25. in 26. septembra bosta budimski sejem in okoliške ulice napolnjena z glasbo, plesom in skupnim praznovanjem: Festival vožnje lastovk hkrati praznuje slovo od poletja, veselje ob žetvi, odhod lastovk in upanje na nov začetek.

Navdihnjeni s tradicijo se sodobni in ljudski umetniški programi združujejo, tako da lahko vsak obiskovalec najde nekaj zase. Programi so zakoreninjeni v osrčju 1. budimpeštanskega okrožja in hkrati predstavljajo bogato ljudsko umetnost Karpatske kotline ter, zahvaljujoč mednarodnim gostom, raznolikost evropske folklore.

Dvodnevna serija dogodkov bo zato ponudila nepozabna koncertna doživetja, predavanja, vodene oglede, posebne večerne predstave, plesne dvorane in spektakularno glasbeno parado, živahni sejem pa bo mlade in stare pričakal z obrtniškimi delavnicami, družinskimi programi, pravljičnim šotorom, igrami in doživetji na prostem.

Poleg tega ustanova v okviru programske serije Noč raziskovalcev ponuja tudi zanimive predstavitve za tiste, ki jih zanima znanost.

Kjer tradicija ni spomin, ampak skupna izkušnja

Festival Fecskehájto je zato namenjen predvsem družinam, tradicionalistom, tistim, ki jih zanima ljudska umetnost, in tistim, ki jih zanima, kako lahko zgodovinsko okrožje za nekaj dni postane živahno kulturno srečevališče.

Ikonična plesno gledališka produkcija Madžarskega državnega ljudskega ansambla Legenda o soncu bo ponovno izvedena v okviru festivala Fecskehájto, ki je zgrajen okoli večnega simbola sonca, koncerti madžarske bande pa ponujajo pristno, a hkrati relevantno ljudsko glasbeno izkušnjo za današnje ljudi, spominski koncert Sebő pa se z nepozabnim glasbenim večerom pokloni nedavno preminulemu Ferencu Sebőju.

Zvečer bosta obredna gledališka predstava in nato slikanje s svetlobo ponovno očarali stavbo na trgu Corvin in okolico Hiše tradicij. Vreden in eleganten zaključek dneva je vsak večer plesna hiša, kjer se lahko vsi pridružijo skupnemu plesu, od popolnih začetnikov do naprednih.