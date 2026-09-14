Nekoč prepovedane filme in premiero filma Kraljica si lahko ogledate tudi na težko pričakovanem septembrskem kino festivalu v Budimpešti.

Grofica iz Varne, prepovedani filmi, Amélie in nemi filmi z glasbo v živo: med 15. in 20. septembrom občinstvo v številnih kinodvoranah v prestolnici čaka Budimpeštanski klasični filmski maraton!(x)

Nepozabne trenutke v filmski zgodovini bomo obudili s projekcijo več kot 100 restavriranih filmov na velikem platnu, ki jo organizira Nacionalni filmski inštitut. Festival bo odprla svetovna premiera restavrirane različice koncertnega filma Kraljica Budimpešta v ločljivosti 4K, med častnimi gosti pa bodo Mathieu Kassovitz – Sovraštvo, Amélie – francoski režiser in igralec, Mohsen Makhmalbaf – Salaam Cinema, Once Upon a Time in Cinema – iranski filmski režiser in Pawel Edelman – Pianist, Katyn – direktor fotografije.

Ob obletnici revolucije leta 1956 bodo predvajani tudi nekoč prepovedani in na novo restavrirani madžarski filmi, zvezdnica nemega filma Putty Lia pa se bo spomnila izjemnega uspeha Marilyn Monroe s filmi, kot so Ljubosumje, Variety in Blondes.

Več informacij o projekcijah najdete na spletni strani Budapest Classic Film Marathon s klikom tukaj.