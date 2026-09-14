Budapeštanska legendarna brezplačna glasbena parada se po 20-letnem premoru vrača z novo energijo

To poletje se je komaj končalo, mi pa se lahko že pripravimo na naslednjo sezono z nekaj odličnimi novicami: priljubljena parada prebivalcev prestolnice, budimpeštanska parada, se bo vrnila leta 2027!

V zadnjih dvajsetih letih se je veliko spremenilo, a budimpeštanska parada se bo 28. avgusta 2027 vrnila s svojim preverjenim konceptom: po 20-letnem premoru bo 30 tematskih tovornjakov v brezplačni paradi ponovno zavzelo odsek med Trgom herojev in Oktogonom, ki bo od 14. ure dalje napolnil Andrássyjevo avenijo z glasbenimi programi in veselim vzdušjem.

Praznovanje veselja v kombinaciji z nostalgijo se bo osredotočilo na različne žanre elektronske glasbe, vozila pa bodo med drugim predvajala techno, trance, DnB in house, v nastopih madžarskih in tujih izvajalcev.

Pomembna novost pa je okolju prijazen pristop: po načrtih bodo vsa paradna vozila električna, kar bo zagotovilo, da na festivalu, ki ga organizira SSD Parádé Nonprofit Kft., ne bo zapravljena niti kapljica dizelskega goriva. Pravzaprav bosta celo zvočna in svetlobna tehnologija delovali na zeleno elektriko!

Organizatorji lahko zagotovijo brezplačen vstop s sredstvi, zbranimi iz sponzorskih donacij, potrošniških izdelkov in trgovskih izdelkov, med drugim, zato jim, če se vam dogodek zdi pomemben, pomagajte s svojo donacijo ali prostovoljnim delom.

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Budapest Parádé tukaj, če pa ste resnično predani, se takoj prijavite na dogodek na Facebooku!