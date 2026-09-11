Nostalgija na otroški železnici: Za en dan bodo že pokojni pionirski železničarji opravljali svojo dolžnost

Nekdanji pionirski železničarji se bodo septembra vrnili na otroško železnico, da bi se na nostalgičen dan službe spomnili svojih epohalnih izkušenj.

Ko se vozite z vlakom na postaji Normafa, je povsem naravno videti otroke, ki svoje delo jemljejo zelo resno, enega za drugim, na blagajni, pri pregledu vozovnic in pri nadzoru prometa. Vendar pa se bodo 12. septembra, v okviru nostalgičnega dne, izjemoma že pokojni pionirski železničarji vrnili na svoje nekdanje delovno mesto, na najbolj priljubljeno budimpeštansko progo.

Na ta dan bodo pionirski železniški prijatelji, ki so diplomirali najkasneje leta 1991, z velikim nasmehom pozdravili tiste, ki se želijo peljati z vlakom med postajama Széchenyi-hegy in Hűvösvölgy, vendar ne bo neobičajno, da boste potovali z veselimi spremljevalci iz otroških železniških prijateljstev.

Dober humor in najboljše zgodbe iz preteklosti so zagotovljene, več podrobnosti in natančen vozni red najdete na spletni strani Otroške železnice.