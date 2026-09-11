Skrite zgodbe Óbude lahko to jesen spremljate z neverjetno vznemirljivimi programi.

12. septembra bo muzej Kiscelli ves dan gostil posebne programe: baročni samostan, nekdanji grad Schmidt, divje romantičen park in podzemni prostori bodo prav tako pripovedovali nove zgodbe. Letošnji programi Kiscellijevega dneva bodo zajemali številne vznemirljive teme, od sakralne preteklosti kraja do sodobne umetnosti.

Dan se bo začel s sprehodom po mestu, med katerim se boste z umetnostnim zgodovinarjem Péterjem Farbakyjem seznanili s povezavo med Mariazellom in Kiscellom, nato pa si boste lahko ogledali oltar nekdanjega trinitarnega samostana Kiscelli in Kiscellijev kip v cerkvi sv. Petra in Pavla v Óbudi.

Sprehod po stavbni zgodovini v muzeju vas bo popeljal skozi preteklost samostana in gradu, popoldne pa bodo med Kiscellijevo podzemno potjo razkrite skrivnosti podzemne cerkve, ki jo je mogoče obiskati le z vodnikom, globoke kleti in bunkerja iz druge svetovne vojne.

Ljubitelji umetnosti se lahko veselijo začasne razstave in vodenega ogleda sakralnih artefaktov, restavratorska delavnica pa ponuja vpogled v edinstven svet verskih predmetov iz sodobne plastike.

Na cerkvenem dvorišču bo odigrana Haydnova maša iz Mariazell, popoldne pa bo Julien Klopfenstein s svojim sodobnim plesnim performansom povezal telo, zemljo in preobrazbo. Poleg vsega tega ustvarjalni programi vključujejo tudi delavnice tiska in izdelovanja lampijonov.

Dan je vredno zaokrožiti tudi z raziskovanjem gozdnega parka Kiscelli, saj območje pokaže povsem drugačen obraz, ko se sprehajate med kapelo, kalvarijo in stoletnimi drevesi grajskega vrta. Poleg programov obiskovalce čakata tudi znižan muzejski knjižni sejem in domače dobrote iz kavarne Mókusch.