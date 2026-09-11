7 briljantnih festivalov hrane v Budimpešti za september, ki bodo popestrili začetek jeseni

V Budimpešti je prvi mesec jeseni tudi v ospredju festivalov hrane, kjer se srečajo okusi in nepozabna doživetja.

Festival piva v središču mesta // Szabadság tér (1.–6. september 2026)

Festival piva v središču mesta, ki je vsako leto zelo uspešen, praznuje svojo deseto obletnico. Na jubilejnem festivalu hrane lahko med 1. in 6. septembrom na trgu Szabadság tér okusite več kot 250 vrst madžarskih in mednarodnih obrtniških specialitet, razstavljavci pa bodo kmalu razkriti!

Vikend fig v Pingrumbi (4.–6. september 2026)

Najboljše figove jedi se prvi vikend v mesecu selijo v Pingrumbo: med 4. in 6. septembrom lahko v zeleni oazi trga Széll Kálmán okusite senzacionalne sadne jedi in pijače. Natančen jedilnik bo osebje lokala objavilo pozneje – če pa nas poslušate, menimo, da si je vredno zagotoviti mesto zdaj!

Festival šampanjca in vina Budafok (4.–6. september 2026)

Vinsko okrožje Budimpešte bo prvi jesenski vikend vrvelo od penečih programov: med 4. in 6. septembrom vas na 36. festivalu šampanjca in vina Budafok v celotnem XXII. okrožju čakajo brezplačni glasbeni nastopi, gastronomski programi, družinska doživetja in seveda vinski dogodki.

Festival piva KRAFT // Dürer Kert (10.–13. september 2026)

Brezplačni festival piva KRAFT vas med 10. in 13. septembrom čaka z najboljšimi madžarskimi in tujimi pivi. Seveda bo ponudbo obogatila tudi raznolika gastronomska ponudba, koncerti in DJ-ji, zato se bo Dürer Kert splačal obiskati tudi tistim, ki niso ljubitelji alkohola.

Vinski vikend v Újpestu // Trg Svetega Istvána (11.–13. september 2026)

Vinski vikend v Újpestu ponuja ljubiteljem vina razkošna degustacijska doživetja med 11. in 13. septembrom. Na trgu Svetega Istvána bo 30 vinarn in šampanjskih hiš, ki bodo ves vikend okronane z raznoliko izbiro ulične hrane, glasbenimi programi v živo in živahnim vzdušjem. Vstop je prav tako prost!

Kolesarski zajtrk in prigrizek // na več lokacijah (16. september 2026)

16. septembra se bo delovni dan začel z vadbo in okusnimi prigrizki, zahvaljujoč prostovoljcem organizacije Kolesarjenje v službo in Madžarskega kolesarskega kluba. Vedno priljubljene stojnice s kolesarskim zajtrkom in prigrizkom lahko obiščete na številnih točkah v prestolnici. Zagon je zagotovljen ves dan!

Pravljični vrt – Vrt luči // Restavracija Gundel (18. september 2026)

18. septembra se bo vrt restavracije Gundel spremenil v pravljično okolje, kjer bodo bleščeče luči, atmosferska glasba, neskončen ples, spektakularna ognjena predstava in najboljša gastronomija poskrbeli za nepozabna nočna doživetja – voditeljica večera pa bo nihče drug kot Kata Dobó!