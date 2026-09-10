12 doživetij s seznama želja za ljubitelje narave, ki jih ne smete zamuditi v prvem jesenskem mesecu

Jesen je pred vrati in sezona parjenja jelenov doseže vrhunec septembra. Če vas zanima, kako je, ko bik s svojim glasom prestraši tekmeca, ki oblega zaželeno samico, se odpravite na ogled jelenovega rjovenja! Pravzaprav bodo med naslednjimi doživetji s seznama želja tudi tisti ljubitelji narave, ki bi raje občudovali ptice ali se zabavali v bližini trt kot pa veličastnih živali, našli nekaj za sebe.

Ogledi jelenovega rjovenja na divje romantičnih lokacijah države

Večerni voden ogled med jelenovim rjovenjem – gozd spet zvoni! // Parkovni gozd Pilis (večkrat)

To jesen gozd spet zvoni, začenja se zelo uspešna programska serija Parkovnega gozda Pilis. Na vodenih večernih ogledih lahko spoznate divje živali gozda, slišite značilno klikanje rogovja, ki spremlja boj jelenov, in morda boste dogodku celo sami priča. Lokacije izleta bodo med drugim v Pilismarótu, Višegradu in Gödöllőu – preverite, kateri vam je najbližji!

Pravi jelenov rjovenje // Pörböly (4., 5., 11., 12. september 2026)

Zelo uspešna serija izletov »Pravi jelenov rjovenje« se nadaljuje, zahvaljujoč zaposlenim v podjetju Gemenc Zrt. Septembra si lahko obujete škornje tudi dva petka in sobote ter se odpravite pozno popoldne, iz Ekoturističnega centra Pörböly, nato pa doživite vzdušje gozda, ki odmeva ob zvokih jelenov.

Poslušanje jelenjega rjovenja na miniaturni železnici // Železnica državnega gozda Kaszói (4., 5., 18. in 19. september 2026)

Železnica državnega gozda Kaszói vas 4., 5., 18. in 19. septembra vabi na posebno gozdno pustolovščino. Ena najmlajših miniaturnih železnic v naši državi v gozdu Kaszó, skupaj z jelenjim rjovenjem, ponuja nepozabna doživetja, a to še ni vse: po končani vožnji s parnim vlakom vas v gostilni Főherceg Fogadó čaka večerja z divjačino! Gurmanski pohodniki to jesen težko najdejo bolj razkošno doživetje.

Jelenje rjovenje v Béda-Karapancsi // Narodni park Donava-Dráva (5. september 2026)

Béda-Karapancsa, območje Narodnega parka Donava-Dráva, predstavlja čudovita mokrišča spodnjega madžarskega dela Donave. 5. septembra boste v Kölkedu v okrožju Baranya najprej lahko prisluhnili vznemirljivi predstavi, nato pa si ogledali »grad Harczi« in nato prisluhnili jelenji svatbi.

Rjovenje jelenov v Őrjegu // Narodni park Kiskunság (5. september 2026)

Močvirje Őrjeg, ki se nahaja v regiji Kiskunság, je jeseni prava destinacija, ki jo morate obiskati, saj se okolica ponaša z veliko čredo velike divjadi. Popoldne 5. septembra se bodo ljubitelji narave zbrali v Császártöltés-Kiscsali, da bi se podali na 3-4 kilometre dolg pohod, med katerim lahko pričakujejo rjovenje jelenov in druge skrivnostne nočne zvoke. Za udeležbo je potrebna predhodna spletna prijava!

Dvodnevni vodni ogled rjovenja jelenov v Gemencu (11.–13. september 2026)

Kot največji neprekinjen poplavni gozd na naši celini Gemenc ponuja množico dogodivščin za ljubitelje narave. Sredi septembra se lahko odmaknete od vsakdanjega življenja na vodnem izletu s prenočevanjem v šotoru, daleč od mestnega hrupa. Po ogledu podeželja s kanujem lahko zaspite na mehkem belem pesku nenaseljenega otoka, poslušate znamenito poročno povorko jelenov Gemenci, občudujete graciozne vodne ptice in uživate ob tabornem ognju. Kaj še potrebujete za popolno jesensko sprostitev?

Festival jelenov v narodnem parku Aggtelek (12. september 2026)

12. septembra se lahko od Szögligeta, od hiše Salamandra, odpravite na raziskovanje okoliških gozdov, po prihodu na najvišjo točko Szádvárja pa prisluhnete jesenski simfoniji jelenov. Če bo vreme lepo, boste uživali tudi v čudovitem razgledu, kakršnega še niste videli! Po napornem pohodu se lahko sprostite ob tabornem ognju, na koncu dneva pa bo celo priložnost za skupno peko na žaru. Ne pozabite se prijaviti!

Po sledeh jelenjega rjovenja v Fehérvárcsurgóju (11. september 2026)

Koncert, ki ga bodo rogovci to jesen priredili v Fehérvárcsurgóju, si lahko ogledate na brezplačnem vodenem sprehodu. Pred ogledom se lahko na razstavi v spominski hiši Bársony Istvána seznanite tudi z zapuščino legendarnega lovskega pisatelja. Po programu VADEX se boste zagotovo vrnili bogatejši za nešteto doživetij – prijavo oddajte še danes!

Poslušanje jelenjega rjovenja v Verőcah (11. september 2026)

V Dél-Börzsönyju v Verőcah vas čaka jesensko doživetje, ki ga morate videti, začinjeno z jelenjim rjovenjem. Iz Magyarkúta, od izvira Irme, lahko med lahkotnim večernim sprehodom prisluhnete svatbi in celo zanimivi predstavitvi, med katero vam bodo povedali o rogovjih in rekordnih trofejah. Predvidoma bodo k izviru Aranyos-kúti prispeli ob 20. uri, zato bo naglavna svetilka koristna za povratno pot.

Več programov, ki jih ljubitelji narave ne smejo zamuditi

Večerni sprehod ob ribnikih Biharugra // Narodni park Körös-Maros (12. september 2026)

S prihodom jeseni se v B začne ribolovpri ribnikih Iharugra, zaradi nastale blatne površine pa se na priljubljenem cilju ljubiteljev narave zbere nešteto ptic. Med programom boste še v sončnem času spoznali divje živali jezer, proti mraku pa se boste odpravili na mesta, kjer bobni jeleni, da bi prisluhnili koncertu jelenov.

Foto: Narodni park Körös-Maros (Facebook)

XXV. Dan jelenov v jezeru Fehértó // Narodni park Körös-Maros (19. september 2026)

19. septembra bo Narodni park Körös-Maros ponovno organiziral dan odprtih vrat, da boste lahko spoznali številne zaklade, ki jih ponuja Kardoskút Fehértó. Ljubitelji narave bodo deležni odrskih predstav, naravoslovnega kviza, obrtnih dejavnosti, ljudskega igrišča, jahanja, lokostrelstva, sokolarstva in demonstracije varstva ptic roparic, tisti dan pa si bodo lahko ogledali tudi razstavo in projekcijo naravoslovnega filma. Gurmane bodo na XXV. Fehértójev dan zagotovo najbolj navdušile siva govedina, cigája in búzoksör.

Foto: Narodni park Körös-Maros (Facebook)

Opazovanje zbiranja modre čaplje na Hortobágyju (19. september 2026)

Mnogi ljudje sploh ne vedo, da v narodnem parku Hortobágy gnezdi znaten del madžarske populacije modre čaplje in koliko ptic se tukaj zbere na svoji dolgi selitveni poti v regiji. 19. septembra lahko od blizu doživite, kako je, ko se ta čarobna pernata bitja zberejo v tisočkratni formaciji – ne pozabite doma daljnogleda!