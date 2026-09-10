5 koncertov v Budimpešti, ki jih ljubitelji klasične glasbe septembra ne smejo zamuditi

Ljubitelji klasične glasbe to jesen ne bodo dolgočasni, saj v prestolnici septembra njihovo navdušeno občinstvo čaka veliko odličnih koncertov in koncertov.

Klobuk dol! // Hiša glasbe (5. in 26. september 2026)

V prvem jesenskem mesecu se bo splačalo sprehoditi po stavbi Hiše glasbe, saj se lahko udeležite resnično kakovostnih, popolnoma brezplačnih koncertov ulične glasbe. V okviru programske serije Fringe, ki podpira vzhajajoče glasbenike, se lahko 5. septembra seznanite s pesmimi s prvega albuma Kitti Gáspár, znane tudi kot Lydia, 26. septembra pa boste v prijetnem, naravi prijaznem prostoru lahko prisluhnili nastopu Bálinta Dankója, ki združuje ljudske in klasične glasbene motive. Programa se v obeh primerih začneta ob 16. uri.

Mozartova ekspedicija // Müpa (9.–13. september 2026)

Po lanskoletnem izjemnem uspehu bo letos ponovno potekal skupni mini festival Müpe in Budimpeštanskega festivalskega orkestra, Mozartova ekspedicija, zahvaljujoč kateremu se boste lahko med 9. in 13. septembrom še bolj temeljito seznanili z zadnjim odrskim delom briljantnega skladatelja, Čarobno piščaljo. Štiridnevni dogodek bo med drugim vključeval koncerte, interaktivne razprave, filmske projekcije in mladinske programe, s katerimi se boste lahko potopili v svet brezčasnega dela, zato dogodek toplo priporočamo vsem članom družine. Čeprav so operne predstave že razprodane, se lahko 7. še vedno pridružite javni generalni vaji.

Budapeštanski festivalski orkester na Trgu herojev (12. september 2026)

Trg herojev bo ponovno napolnjen z čarobnimi melodijami, saj boste 12. septembra lahko uživali v koncertu na prostem Budimpeštanskega festivalskega orkestra pod taktirko Ivána Fischerja pod zvezdnatim nebom. Program, ki se začne ob 18.30, bo vključeval Simfonijo št. 8 Franza Schuberta, izbor Pepelkine suite Sergeja Prokofjeva in Poletni valček Arva Pärta – slednjega si mimogrede lahko ogledate v prav posebni obliki v izvedbi Otroškega zbora BFZ, tako da boste lahko odkrili najmlajše talente. Dogodek si lahko ogledate brezplačno, organizatorji pa bodo poskrbeli celo za sedeže!

Mozart X Jazz // Várkert Bazár (25. september 2026)

25. septembra se bosta na dvorišču Livarne križala dva na videz zelo oddaljena glasbena žanra: v zgodnjem jesenskem večeru se bosta klasična glasba in jazz srečala na skupnem koncertu orkestra Danubia in tria Tálas Áron. Na posebni predstavi bo Mozartov zadnji klavirski koncert, klavirski koncert v B-duru, premierno izveden leta 1791, ki vas bo povabil na čarobno glasbeno potovanje. V primeru slabega vremena bo program potekal v prireditveni dvorani Várkert Bazár. O nakupu vstopnic se splača razmisliti pravočasno, saj bo ta neponovljiva izkušnja zagotovo zanimala mnoge!

Light Breaks // Glasbeni center Budimpešte (25. september 2026)

Konec meseca bodo lahko vstopnice za Glasbeni center Budimpešte kupili tudi ljubitelji klasične glasbe, saj bo 25. septembra v Koncertno dvorano čudovite melodije prinesel kvartet Korossy. Na otvoritvenem večeru serije Light Breaks bodo predstavljene redko izvajane skladbe iz literature godalnih kvartetov, kot sta Kreutzerjeva sonata Leosa Janáčka in godalni kvartet v G-duru Franza Schuberta, ki bosta izvedena v Koncertni dvorani na ulici Mátyás. Čeprav boste imeli možnost nakupa vstopnic tudi na kraju samem, je priporočljivo, da jih kupite vnaprej, da vas zagotovo ne bodo presenetila kakšna nepričakovana presenečenja.