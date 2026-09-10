12 programov zgodnje jeseni v septembru 2026, ki vas vabijo na najlepše lokacije v državi

V prihodnjih tednih vas bodo vznemirljivi okusi, posebni umetniški dogodki in živahna ulična glasba spravili v zadrego vse bolj mračno vreme. Izberite med najzanimivejšimi programi po vsej državi in začnite to jesen bogato z doživetji!

Mednarodni filmski festival CineFest Miskolc // Miskolc (4.–22. september 2026)

Miskolc bo v septembru za nekaj dni znova postal prestolnica filma: med 4. in 12. septembrom bo jekleno mesto ponovno polno filmskih ustvarjalcev, navdušenih gledalcev, kinematografskega vzdušja in, po obljubi organizatorjev, filmov z najprestižnejših svetovnih festivalov. Vrhunec glasbenega dogodka festivala letos je koncert Music: John Williams, ki se poklanja enemu najvplivnejših skladateljev v zgodovini filma. Občinstvo bo lahko slišalo nepozabne melodije iz Vojne zvezd, Indiane Jonesa, Supermana in Jurskega parka, med drugim, na posebnem filmsko-glasbenem potovanju v izvedbi Simfoničnega orkestra Miskolc.

Festival ulične glasbe Tokaji (11.–13. september 2026)

9. festival ulične glasbe Tokaji bo med 11. in 13. septembrom napolnil živahne ulice in slikovite trge zgodovinskega vinskega mesta z privlačnimi melodijami in živahnim vzdušjem. Med tridnevnim brezplačnim dogodkom se bo na različnih zunanjih prizoriščih v majhnem mestu izmenjevalo skoraj sto nadarjenih glasbenih formacij in skupin, ki se bodo pomerile za glavno nagrado, ki jo bo podelila visoka strokovna žirija in dragoceni glasovi občinstva. Obiskovalce čaka prava kavalkada stilov: od bluesa do jazza, od trobil do akustičnega popa, vsak bo našel svojega favorita med sprehodom po tlakovanih in vijugastih ulicah.

Dnevi trgatve in festival belega vina Mátra // Gyöngyös (11.–13. september 2026)

Dnevi trgatve in festival belega vina Mátra, ki predstavljajo bujna bela vina, letos v Gyöngyösu pričakujejo ljubitelje vina z živahnim vzdušjem. Na vzdušju vinskega festivala lahko med 11. in 13. septembrom poskusite odlična vina lokalnih vinarjev in posebne jedi iz letnikov. Na brezplačnih koncertih se izmenjujejo priljubljeni madžarski izvajalci, dneve pa obarvajo tudi obrtni sejem, tradicionalne predstavitve in spektakularna parada letnikov. Na priljubljenem gastro-kulturnem dogodku organizatorji najmlajše razvajajo z različnimi družinskimi in otroškimi programi.

Trgatev v dolini Szépasszony // Eger (12. september 2026)

Kaj bi lahko prineslo boljše jesensko razpoloženje kot festival trgatve? V legendarnem vinskem okrožju Eger vas čakajo vznemirljiva gastronomska in kulturna doživetja z vodenimi ogledi kleti in odprtimi kletmi. Lokalni vinarji bodo pripravili svetovno znana vina iz vinske regije, okusne dobrote iz letnikov in degustacije mošta. Za vzdušje dogodka bosta poskrbeli spektakularna parada letnikov in obrtni sejem, občinstvo pa bodo zabavali brezplačni družinski in otroški programi, koncerti in igre na prostem v parku Egri Bikavér. Vinarije bodo pripravile tudi odlične gastronomske specialitete.

Festival Ars Sacra // na več lokacijah po vsej državi (1.–20. september 2026)

20. obletnica festivala Ars Sacra obiskovalce po vsej državi čaka s posebnimi, vznemirljivimi kulturnimi doživetji. Brezplačno praznovanje sakralnih umetnosti temelji na geslu »Dajem vam upanje in prihodnost«. Svečano odprtje bo 12. septembra v Madžarskem narodnem muzeju, Dan odprtih cerkva pa bo 12. septembra ponudil posebne programe. Znana budimpeštanska prizorišča, kot sta bazilika sv. Štefana in Matijaševa cerkev, ter številne podeželske cerkve bodo do 20. septembra gostila vznemirljive koncerte, umetniške razstave, literarne večere in vodene sprehode.

MUSTRA – Ulica Klasszik – Festival glasbene žetve // Pécs (18.–19. september 2026)

Impozantni trgi zgodovinskega mestnega jedra Pécs se bodo 18. in 19. septembra spremenili v oder v živo. Na festivalu in tekmovanju ulične glasbe, ki ga organizira Madžarska filharmonija, se bo klasična glasba preselila izven sten koncertnih dvoran. Na sprehodu po tlakovanih ulicah boste srečali nadarjene izvajalce v solo in komornih nastopih, ki združujejo vrednote klasične glasbe z neformalno energijo ulične glasbe. Produkcije se bodo potegovale ne le za dragoceno glavno nagrado pred strokovno žirijo, temveč tudi za vaše glasove s svojo ustvarjalno, domiselno ali celo nenavadno predstavitvijo.

Festival Kerekdomb // Tállya (18.–20. september 2026)

Festival Kerekdomb bo potekal v Tállyi med 18. in 20. septembrom, kjer se bodo tri dni v vinogradih geometričnega središča Evrope odvijali koncerti, gledališke predstave, razstave, degustacije vin in družinski programi. Srečate lahko imena, kot so Parno Graszt, Bohemian Betyars, Blahalouisiana ali Quimby. Če bi se radi odpravili v naravo, lahko dan pred koncerti izbirate med ogledi vinogradov, tekom, kolesarjenjem in veslanjem v Bodrogiju. Tako lahko v naselju Tokaj-Hegyalja hkrati uživate v kulturnih programih in posebnem vzdušju vinske regije.

Praznik buč Őrségi //Őriszentpéter (18.–20. september 2026)

XXII. Festival buč v Őrségu vas pričakuje z vznemirljivimi gastro-kulturnimi dogodivščinami na največjem jesenskem dogodku v regiji. Med 18. in 20. septembrom je središče tradicionalnih programov Őriszentpéter, vendar Szalafő-Pityerszer, Magyarszombatfa in Nagyrákos ponujajo tudi številna posebna doživetja. Številni programi, kot so stiskanje bučnega olja, obrtniška tržnica, vzdušni koncerti in ustvarjalno rezljanje buč, zagotavljajo zabavo v treh dneh, med katerimi se lahko spoznate s tipičnimi lokalnimi jedmi. Otroški programi in večerna parada bučnih lučk čakajo tudi malčke v pokrajini, odeti v jesenski sijaj.

Kulturni festival Ócsai Öregfalu (24.–26. september 2026)

Med 24. in 26. septembrom bodo ulice Ócsai Öregfaluja ponovno polne glasbe, okusov in programov. Prvi dan festivala je v znamenju melodij: Boggie odpre koncertno serijo v cerkvi, večer pa se lahko prepustite vrvežu vinske ulice in kulturnemu trgu. V petek v ospredje stopi ritem z ulično glasbo in večernim festivalskim vzdušjem, Lūcien pa zaključi DJ sete. V soboto bo v središču pozornosti skupnost z družinskimi programi, kuharskim tekmovanjem, mestno torto in tradicionalnim koncertom jazza in dixielanda ter literarnim salonom. Udeležba na več programih dogodka je brezplačna.

Tek in sprehod čez most Márie Valérie // Esztergom-Párkány (26. september 2026)

Tecite ali hodite v osupljivem okolju, po ikoničnem mostu čez Donavo! Start bo 26. septembra na Trgu Svetega Štefana pred baziliko v Esztergomu, najprej za pohodnike, nato pa za tekače. Most Márie Valérie ponuja posebno lokacijo za mednarodni športni dogodek, ciljno črto pa lahko dosežete v termalnem kopališču Vadas v Párkányju, kjer po dirki tako tekmovalce kot navijače pričaka pravo festivalsko vzdušje. Svojo pripravljenost lahko preizkusite na 4 kilometrih, v različnih starostnih kategorijah, na cilju pa lahko vsak tekmovalec prejme zasluženo spominsko medaljo.

Festival parnih cmokov Geresdlaki (26. september 2026)

19. festival parnih cmokov Geresdlaki vabi obiskovalce v baranjsko naselje, znano po madžarski in švabski tradiciji, z vznemirljivimi gastronomskimi in kulturnimi doživetji. Vrhunec dogodka je spektakularno kuharsko tekmovanje, organizirano okoli kuhane jedi iz kvašenega testa, ki sega stoletja nazaj, kjer strežejo tako sladke kot slane različice. 26. septembra bo občinstvo na vaškem odru ves dan zabavalo s pisanimi programi: nastopi ljudskih plesov, mladinski programi, pa tudi koncert Magna Cum Laude in švabski ples UnterRock, ki bo trajal do zore.

Jesenski festival muzejev // na več lokacijah po vsej državi (28. september – 15. november 2026)

21. Jesenski festival muzejev, ki ga organizira Etnografski muzej na prostem, obiskovalce pričakuje z nacionalnim kulturnim programom med 28. septembrom in 15. novembrom. Letošnja serija dogodkov pod geslom »Ostanimo pri predmetu!« preučuje meje realnosti in digitalne iluzije. Devet različnih tem vključuje Predmetne dokaze, ki predstavljajo avtentične vire, Zeleni muzej, ki slavi trajnost, in Fit muzej, ki spodbuja zdrav življenjski slog. Poleg družinskih dejavnosti, ki so načrtovane med šolskimi počitnicami, ponudbo bogatijo tudi dnevi učiteljev in strokovne delavnice.