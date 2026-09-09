Miškolc bo septembra za nekaj dni znova postal prestolnica filma

Med 4. in 12. septembrom bo Miškolc ponovno poln filmskih ustvarjalcev, navdušenih gledalcev, kinodvorane in, kot pravijo organizatorji, tudi letos filmov z najprestižnejših svetovnih festivalov.

Mednarodni filmski festival CineFest Miškolc je v zadnjih letih postal prava predsoba za oskarjevske filme, saj je zagotovil madžarsko premiero več del. Občinstvo si je na festivalu lahko prvič ogledalo film Povprečni pari, ki je kasneje osvojil štiri oskarje. V Miškolcu je debitirala tudi Anora, ki je lani na podelitvi oskarjev zmagala v petih kategorijah.

Med letošnjimi nominiranci in nagrajenci so bili naslovi, ki jih je občinstvo v Miškolcu že videlo.

Posebej pohvalno je, da je bil film Čustvena vrednost (Emotional Value), ki je leta 2025 osvojil veliko nagrado CineFest in nagrado Pressburger Imre, v sezoni oskarja izjemen uspeh, saj je celo zmagal v kategoriji za najboljši mednarodni film, prejel pa je tudi več drugih pomembnih nominacij.

Tajna služba je imela podobno močan nastop na oskarju, saj je bila med drugim nominirana v kategorijah za najboljši film, glavnega igralca in igralsko zasedbo, prav tako pa se je potegovala za mednarodni film.

Tudi Bugonia je bila deležna precejšnje pozornosti, saj je bila nominirana v kategorijah za najboljši film, glavno igralko, prirejeni scenarij in izvirno glasbo.

Vrhunec glasbenega dogodka festivala letos bo koncert Glasba: John Williams, ki se poklanja enemu najvplivnejših skladateljev v zgodovini filma. Občinstvo bo lahko slišalo nepozabne melodije iz Vojne zvezd, Indiane Jonesa, Supermana in Jurskega parka, med drugim, na posebnem filmsko-glasbenem potovanju v izvedbi Simfoničnega orkestra Miškolc.