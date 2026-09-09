Novo v Budimpešti: 7 briljantnih krajev, ki jih septembra ne smete zamuditi

Septembra se bo budimpeštanska gastronomska paleta razširila z novimi biseri, novo odprte kraje pa je vredno zapisati na vaš seznam želja!

Orma Budapest

Iz korenin Ormánsága in zavezanosti trajnosti arhitekta, ki je postal pek Gergő Váczi, se je leta 2021 rodila Orma v Pécsu, zdaj pa lahko v njihovih dobrotah uživamo tudi v Budimpešti. Poleg divjega kruha s kislim testom, veganskega peciva in fermentirane zelenjave iz sestavin, kupljenih od primarnih pridelovalcev in ekoloških kmetij, obiskovalce od torka do sobote pozdravljajo s sezonsko ponudbo bruncha in specialitete kave.

1082 Budimpešta, Horváth Mihály tér 13.

Strešni bar Saddle & Sky

Na obzorju Budimpešte je bila dodana nova skrinjica z dragulji: na streho hotela Moxy je bil dodan strešni bar Saddle & Sky, poklon madžarskim konjskim dirkam in kraljici Sisi. Bar ponuja čudovit razgled na baziliko in Citadelo, na meniju pijač pa so značilni koktajli in čudeže, ki jih navdihujejo budimpeštanske stavbe. V bližnji prihodnosti nameravajo ponudbo razširiti s prigrizki, a medtem se splača nazdraviti ob sončnem zahodu!

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 48.

Slaščičarna Klotild

Najdlje delujoča lekarna v Pešti je desetletja delovala na vogalu ulic Váci utca in Kígyó utca, nato pa se je z nedavno končano prenovo severnega dela Klotildove palače patinirana notranjost s hrastovim pohištvom prerodila v slaščičarno. Na jedilniku slaščičarne Klotild so na voljo različni mille-feuille kavne pijače, obvezna pa je tudi njihova lastna mešanica pražene kave. Izbor zaokrožujejo francoski čaji Kusmi, sladoledi in zajtrki.

1052 Budimpešta, Váci utca 34.

Rambo Burger & Bowl

Ljubitelji ulične hrane, pozor! Rambo Burger & Bowl prinaša na Királyjevo ulico popolno mešanico sočnih burgerjev in svežih, hranljivih skled. Poleg burgerjev z govejimi polpeti, ocvrtimi po naročilu in prelitimi z domačimi omakami, vas bodo zagotovo navdušile tudi pikantne Mexi in BBQ goveje sklede. Če iščete nasitno, hitro in kakovostno gastronomsko izkušnjo na bulvarju namesto nepotrebnih okraskov, si nadenite rdeč naglavni trak in preklopite v Rambo način!

1073 Budimpešta, Király utca 63.

Mizu Brunch & Coffee

Gastronomska paleta Angyalfölda postaja vse bolj pisana: v Mizu Brunch & Coffee se lahko razvajamo kadar koli v dnevu! Jedilnik je poln skušnjav, od prekajenih lososovih jajc Benedikt do sklede z avokadom in sladkih in slanih vafljev. Celodnevne zajtrke spremljajo kremaste specialitete kave, matcha in chai latte, ob delavnikih pa pripravljajo tudi kosilo. Sproščeno vzdušje v središču mesta in vrhunska kakovost v osrčju 13. okrožja!

1135 Budimpešta, Fáy utca 75.

GubaPest

Ena naših najljubših sladic, ki obuja nostalgične spomine, je bila odeta v novo preobleko: GubaPest, odprta na Pesti Broadwayu, na novo opredeljuje tipično sladico madžarskih božičnih pojedinav. Poleg klasične različice z makom, postrežene z domačo vaniljevo sodo, lahko okusimo tudi kombinacije z breskvijo, kokosovo-češnjevo in celo slano lešnikovo kremo, malinovo in kremo iz marshmallowa! I-je dopolnjujejo umetniški sirupi, koktajli in posebne kave.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 26.

MONOLOG

Čista, skandinavska notranjost, prijazna postrežba, privlačne jedi. Kaj še potrebujete za popoln začetek dneva? V MONOLOGU so pozorni na vsako podrobnost: ponujajo lastne pražene črne kave, kreativne jedi za brunch in skrbno izbran izbor pijač, ki jih spremljata nasmeh in prijazne besede. Ne glede na to, ali želite dan začeti s pistacijevo vročo čokolado ali pa si privoščiti sproščujoč zajtrk, boste tukaj zagotovo našli, kar iščete.

1085 Budimpešta, József körút 31/b