Ikonični budimpeštanski vinski festival vas čaka z ameriškimi vini, mednarodnimi okusi in nepozabnimi doživetji

Že 35 let je budimpeštanski vinski festival eno najpomembnejših praznovanj in stičišč madžarske vinske kulture, kjer vino povezuje vinske regije, stroko in ljubitelje vina. (x)

Letos festival prvič pričakuje obiskovalce od srede do sobote, od 9. do 12. septembra, v palači Buda Grad, kjer več kot tisoč vin in penečih vin, ikonične kleti, vznemirljivi novi izdelki, vrhunska gastronomska ponudba in neprimerljiva panorama dopolnjujejo doživetje.

Vendar budimpeštanski vinski festival ni le o vinih, temveč o štirih dneh, ko se srečujejo stari znanci, odkrivajo novi favoriti in ustvarjajo nepozabni trenutki ob kozarcu vina.

Zvezdniške jedi in dobrote

Jubilejno leto prinaša številne novosti: zahvaljujoč urniku od srede do sobote je festival lahko idealen kraj za srečanje po delu ali prijateljsko nazdravljanje tudi med tednom. Za tiste, ki prihajajo predvsem zaradi odkrivanja vin in neformalnih strokovnih pogovorov, pa je uvedena dnevna vstopnica Explorer.

S to novo vrsto vstopnice lahko obiskovalci vstopijo na festival popoldne za polovico cene dnevne vstopnice na kraju samem, ko lahko degustirajo v še bolj sproščenem okolju pred večernim vrvežem.

Budipeštanski vinski festival se bo tudi letos osredotočil na madžarska vina, a vsako leto ponuja tudi mednarodni pogled. Letošnja častna gostja, ameriška celina, bo predstavila svoje najbolj vznemirljive vinske regije in vinske sloge na treh različnih stojnicah in v štirih posebnih tematskih degustacijskih vrstah.

Odlična vina seveda spremlja vrhunska hrana. Gastronomska ponudba festivala vas bo tudi tokrat popeljala po svetu. Od lokalno narezanih vrhunskih pršutov in pristnih libanonskih jedi do italijanskih klasik, svežih ostrig in vrhunskih specialitet ulične hrane, našli boste vse.

Pisan program

Ena največjih vrednot festivala še naprej ostaja, da zbližuje vinarje in občinstvo. Med brezplačnimi pop-up degustacijami vin bodo razstavljavci osebno predstavili svoja vina, medtem ko bodo v poznih popoldanskih razpravah Kvaterka vinarji in gastronomski strokovnjaki z obiskovalci delili svoje zgodbe, izkušnje in vina.

Prenovljen bo tudi eden najbolj priljubljenih profesionalnih prizorišč festivala: VinAgora Borkaszinó by Taste & Play bo obiskovalce na igriv način popeljal v svet degustacije vin. Med različnimi interaktivnimi izzivi lahko vsakdo preizkusi svoje čute in znanje o vinu, ne glede na to, ali je ljubitelj vina začetnik ali izkušen vinski strokovnjak.

Igra ponuja odlične skupne izkušnje in dragoceno vinsko znanje, udeležba je popolnoma brezplačna, udeleženci pa prejmejo celo darilo!

Zvečer festival preide v višjo prestavo. Vsak večer občinstvo na odru MVM čakajo koncerti, ki jim sledijo znani DJ-ji, ki poskrbijo za nepozabno vzdušje zabave. Jazz, blues, pop in rockabilly melodije, panorama Donave in kozarec odličnega vina skupaj ustvarjajo posebno vzdušje, zaradi katerega se desettisoči ljudi vsako leto vračajo na grad Buda.