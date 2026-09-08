Generacijska menjava za šankom: kam gre poklic barmana?

Generaciji Z in Alfa različno razmišljata o delu, karieri in ravnovesju, medtem ko se gostinska industrija v zadnjih letih spopada s pomanjkanjem delovne sile in negotovostjo. Toda ali gre za profesionalno krizo ali gre za spremembo odnosa za šankom? (x)

V našem intervjuju smo Norberta Csötönyija, ustanovitelja šole BestMixer, vprašali, kako vidi mlajšo generacijo in zakaj verjame, da je kariera barmana še vedno lahko stabilna karierna pot, ki ponuja mednarodne priložnosti za tiste, ki jo zavestno gradijo.

Mnogi pravijo, da mlajša generacija ne želi več trdo delati v gostinstvu. Kako to vidite vi?

Ne maram živeti po klišejih. Vsaka generacija je drugačna in to je naravno. Današnji mladi nočejo “umreti” v službi, vendar mislim, da to ni slabo. Bolj zavestno razmišljajo o ravnovesju, prostem času in duševnem dobrem počutju.

Kar vidim, je, da se izjemno hitro učijo, so odprti, ustvarjalni in lahko absorbirajo ogromno informacij. V svetu interneta je navdih nenehno prisoten v njihovem življenju. Vprašanje ni, ali želijo delati, ampak ali jim je zagotovljeno okolje, kjer vidijo smisel v svojem delu.

Ali govorimo o pomanjkanju delovne sile ali pomanjkanju strokovnjakov?

Bolj o pomanjkanju strokovnjakov. Obdobje covida je povzročilo resne motnje v gostinstvu, mnogi ljudje so postali negotovi. Vendar je v tem poklicu danes še vedno veliko priložnosti. Razlika je v tem, da danes ni več dovolj biti “barman”. Potrebno je znanje, komunikacija, jezikovne spretnosti in profesionalni standardi.

Za tiste, ki to jemljejo resno, to področje še naprej ponuja stabilno preživetje in možnosti razvoja.

Mnogi ljudje raje razmišljajo o tujini. Je to problem?

Mislim, da ne. Tudi jaz sem začel resneje graditi svojo kariero v tujini. Sezona ali leto v mednarodnem okolju lahko zagotovi ogromen profesionalni in osebni razvoj. Naučiš se jezika, vidiš sistem, izkusiš drugačno delovno kulturo. Vprašanje je bolj, ali boste to znanje prinesli nazaj. Če je tako, bo od tega imel koristi celoten madžarski poklic.

Kako se vloga barmana razlikuje od, recimo, pred dvajsetimi leti?

Zahteve so se spremenile. Gostje ne pričakujejo več le pijače za šankom ali mizo, temveč pravo gastronomsko izkušnjo. Leta 2025 je bil ta trend že jasno viden, leta 2026 pa se bo pristop, ki temelji na izkušnjah, še okrepil. Danes gostje pogosto ob pijači prejmejo celovito, dobro strukturirano zgodbo, s posebno postrežbo in premišljeno predstavitvijo.

Vedno pravimo: ko greste nekam, izberite vznemirljiv kraj! Drznite si prositi za pijačo, ki je še niste poskusili! Bodite pustolovski, odprti za nove stvari! Morda boste ob takšni priložnosti našli »pijačo življenja«, ki jo boste kasneje iskali povsod.

Ta poklic je danes veliko bolj kompleksen in zato bolj vznemirljiv.

Spreminjajo se tudi pivske navade mlajše generacije. Kaj kažejo trendi v letu 2026?

Jasno je, da pijače z nizko vsebnostjo alkohola, tako imenovane Low ABV, postajajo vse bolj priljubljene, zlasti med mlajšo generacijo. Bolj ozaveščeno uživanje, zdravstveno ozaveščen pristop in povpraševanje po bolj nadzorovanih večernih doživetjih očitno trg usmerjajo v to smer.

Poleg tega pridobivajo na veljavi tudi brezalkoholne alternative. Danes obstajajo žgane pijače z 0 % alkohola, ki jih je mogoče uporabiti za pravo koktajl izkušnjo brez alkohola. To ni kompromis, temveč nova kategorija.

Pojavili so se tudi profesionalno pripravljeni, tako imenovani koktajli RTD (Ready-to-Drink), pa tudi rešitve za pipe, ki omogočajo hitro in učinkovito postrežbo na festivalih in velikih dogodkih.

Hkrati pa tudi kakovostna, klasična barska kultura ne izginja. Čiste, karakterne pijače so še vedno prisotne. Gre bolj za to, da obstaja več smeri hkrati, in natakar mora zdaj poznati vse.

Danes se vse več mladih zanima za kavno kulturo in hkrati za pripravo koktajlov. Kako pomembno se vam zdi, da je nekdo spreten na več področjih?

Mislim, da je vsestranskost danes velika prednost. V sodobnem gostinstvu se kultura kave in koktajlov vse bolj prepletata. Skoraj vsak bar ima kavni aparat, sodobna kavarna pa pripravlja tudi brezalkoholne koktajle in posebne pijače.

Dober natakar mora razumeti kavo, prednost pa je tudi, da dober barista razume sestavo pijač in harmonije okusov. Več kompetenc kot ima nekdo, bolj je dragocen na trgu dela – tako doma kot v tujini.

Katera orodja in tehnike mora natakar danes poznati?

Najpomembnejša osnovna orodja, ki jih mora imeti vsak natakar pri roki: merilna skodelica, stresalnik in različni filtri – fini filter, barski filter – ter barska žlica. To je običajno dovolj za prefinjeno pijačo.

Očitno poleg tega obstajajo še naloge, ki predhodijo delovnemu procesu, za katere morate že poznati tehniko bistrenja, tj. kako narediti popolnoma prozoren mlečni napitek s tehniko kapljanja. Alismeri tehnika sušenja, igranje s kislinami, gaziranje. To ne le izboljša okus pijače, temveč tudi celotno izkušnjo gosta.

Tudi pristop brez odpadkov, ki ga učimo v šoli, se mi zdi zelo pomemben. Sodoben natakar poskrbi, da odrezani vršički citrusov, semena in lupine ne postanejo preprosto smeti: lahko se uporabijo za izdelavo sirupov, grenčic in drugih sestavin. To je ekonomičen in okoljsko ozaveščen pristop.

Kako se tehnologija in umetna inteligenca pojavljata v svetu natakarstva?

Umetna inteligenca že igra vlogo v fazi načrtovanja. Če je natakar na primer v ustvarjalni krizi, mu lahko umetna inteligenca pomaga ugotoviti, kateri okusi se lahko uskladijo, v kakšnem kozarcu naj postreže ali katere ideje za dekoracijo pridejo v poštev. Še posebej uporabna je lahko med polletno ali letno obnovo seznamov pijač.

Pomembno pa je omeniti, da dober natakar vse to že tako ali tako ve – umetna inteligenca le podpira ustvarjanje idej.

Veliko se govori o avtomatizaciji in strežnih robotih, vendar mislim, da smo še daleč od tega. Dober pogovor z natakarjem, deljenje človeških misli – tega robot ne more nadomestiti. Podobno je s koktajlnimi avtomati: tako kot kavne avtomate izpodrivajo kakovostni ročni avtomati, tudi avtomati za pijačo ne morejo nadomestiti dela kompetentnega in pozornega natakarja. Od tega so odvisne majhne podrobnosti – kako se led topi, kako se sestavijo razmerja.

Za nas umetna inteligenca ne nadomešča gostinstva, temveč ga podpira: na primer, uporabljamo jo pri oblikovanju menijev pijač, poimenovanju koktajlov ali celo pri pisanju besedil za družbena omrežja. Cilj je, da s pomočjo tehnologije gostom zagotovimo še boljšo izkušnjo.

Kakšno sporočilo bi dali mlademu človeku, ki še ni prepričan, ali je to lahko le začasna zaposlitev ali prava kariera?

Barmansko delo ni hitra rešitev. Lahko je pravi poklic, podjetje ali celo mednarodna karierna priložnost. To se ne zgodi čez noč. Če pa ga gradite zavestno, vam poklic ponuja stabilen obstoj in vznemirljivo karierno pot.

Generacije se menjajo, a vedno bo obstajala potreba po prefinjeni gostinstvu. Edino vprašanje je, kdo v tem vidi resnično priložnost – in kdo si upa razmišljati dolgoročno za pultom.

Ne sledite le trendom, oblikujte jih!

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