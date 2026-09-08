Ena najljubših madžarskih restavracij v Budimpešti pozdravlja jesen s kar nekaj novostmi

Dobra stvar madžarske kuhinje je, da vedno znova ponuja presenečenja in spodbuja restavracije k nenehnim inovacijam. Nazadnje se je to potrdilo na ulici Hercegprímás, ob baziliki – in to lahko pomeni le, da smo obiskali Mákos Gubo. (x)

V vrvežu mestnega središča že od daleč opazimo teraso, ki nam obljublja zavetje in nenavadno gastronomsko izkušnjo, ko je sonce najvišje. Čeprav ni zvonca, vedno večje število gostov že naznanja začetek kosila, a najprej potešimo svojo radovednost in se usedemo poleg kreativnega kuharja Attile Molnárja. Kot izvemo, je v Mákos Gubo z druge strani mestnega središča prispel avgusta, zato si pot do restavracije utira z dovolj izkušnjami.

Znani okusi v novi preobleki

Mákos Guba doživlja vznemirljiv čas, saj v svojo enoto V. okrožja pozdravlja ne le novega kuharja, temveč tudi novo podobo. Zahvaljujoč spremembi je madžarska linija še močnejša, znani okusi in prostor za goste pa dobijo povsem novo obliko.

Namesto karirastega prta elegantno, a prijazno okolje vzbuja toplino doma, novi jedilnik pa zvesto odraža kuharjev pristop: piščanec s papriko in goveja enolončnica ostajata, vendar sta povzdignjena na raven restavracije, vsaka »hrana za tolažbo« pa dobi majhen pridih. Lahko bi celo rekli, da dušo jedi daje tradicija, sodobna linija pa zagotavlja, da je več kot le nostalgija.

Navdušeno listamo po jedilnikih in že na prvi strani postane jasno, kako si Attila Molnár vse to predstavlja. Novi kuhar je debitiral z resnično posebnimi kreacijami: zasnoval je tri sezonske jedi, od katerih ima vsaka tisto nekaj dodatnega, o čemer se je toliko govorilo.

Preden pa začnemo, na našo mizo kot predjed prispe foie gras, postrežena na torti, z nepogrešljivo jabolčno omako, nekaj mikrozelenja in svežim sadjem na vrhu. Če bi morali razvrstiti vse gosje jetre, ki smo jih kdaj poskusili, bi bila zagotovo med prvimi desetimi!

Od novih jedi je najbolj vzbudila našo domišljijo juha, saj se imenuje lubenični gazpacho in vsebuje tudi dimljenega lososa. Čeprav je morda presenetljivo, tudi ta temelji na madžarski gastronomiji, saj melona v njej prihaja v Mákos Gubo od domačih proizvajalcev.

Glavna jed, hladni velouté iz muškatne buče, bo tujcem manj znana, domačinom pa zagotovo. Ko pomočimo žlice v svilnato bučno enolončnico, za trenutek spet postanemo otroci – a svinjski tonkatsu, ponujen kot preliv, poskrbi, da celoten učinek ustvari povsem novo okusno izkušnjo.

Ikonične sladice in druge dobrote

Seveda sladice ne moremo izpustiti. Naravno bi bilo, da bi glasovali za makov cmok, toda v sončnem popoldnevu se je za zmagovalca izkazal skutin cmok z malinovo mastjo, prelit z malinami in medeno kislo smetano. Pravilno smo se odločili, prenovljena poslastica je bila odličen zaključek obroka – naslednjič bomo pustili prostor tudi za makov cmok.

Seveda je na terasi tudi nekaj osvežilnih pijač: ponašajo se s široko izbiro vin in penečih pijač, njihov značilni koktajl, jagodno-bazilikov Guba House Spritz, pa je za goste pripravljen celo brezalkoholno kot Guba limonada. Ni treba posebej poudarjati, da kava, pretihotapljena v skodelico s pikami, zagotovo dvigne raven ljubkosti!

A to še ni vse: dobrote Mákos Gube – Bazilike spremlja glasba v živo vsak četrtek, petek in soboto od 18. ure dalje. Še več, na drugi lokaciji, Krisztina körút, so pomislili tudi na tiste, ki iščejo hitro, a kakovostno kosilo, zato zdaj od ponedeljka do petka ob vznožju gradu Buda ponujajo domač meni za kosilo. Letos v Mákos Gubi zagotovo ne manjka novosti!

Restavracija Mákos Guba

1051 Budimpešta, ulica Hercegprímás 18. | 1016 Budimpešta, Krisztina Boulevard 65–67.