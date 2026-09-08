7 skritih, obrtniških pekarn v Budi, kjer je vsak dan praznik kruha

Naslednje pekarne so si s svojim zlatim, hrustljavim kruhom in dišečim pecivom ter brezmejno gostoljubnostjo prisvojile srca Budimpeštanov – če še niste bili tam, jih odkrijte to jesen!

Neked Kelek

Ko obiščete čudovito pekarno na Kosztolányijevem trgu, lahko le pomislimo, da je ekipa Neked Kelek izbiro imena vzela resno: prodajalci vas pozdravijo z velikim nasmehom že ob 7. uri zjutraj, sveže, hrustljavo pecivo, ki prispe na čudovitih porcelanastih krožnikih, in kofeinske pijače, ki zasramujejo specializirane kavarne, bodo vaš dan pred jezerom Feneketlen začele še bolje. Medtem ko je vreme lepo, se splača uživati v jutranjem soncu s terase, medtem ko opazujete prebujanje mesta in nenehno brnenje tramvajev, ki vozijo mimo.

1113 Budimpešta, Kosztolányi tér 5.

Pékműhely

Na naše veliko veselje lahko obiščete trgovine Pékműhely na treh lokacijah: v pekarni na ulicah Bartók Béla út in Batthyány utca, pa tudi vedno nasmejano ekipo v trgovini Szerelmes Levél na ulici Lövőház utca. Lokal ponuja slane in sladke dobrote, ki zadovoljijo vaš vnos ogljikovih hidratov: zvite ploščice, ki so odlične tudi za prigrizke, in tradicionalno pecivo, ki je zelo priljubljeno, vendar je trgovina najbolj znana po svojem najboljšem kakavovem polžu v mestu. Poleg tega je bil pult na novo napolnjen z rogljički, vključno s tiramisujem, pistacijami in lešnikovo kremo. Kot da to še ni dovolj, jih vsak dan pečejo s posebnim kruhom – ti so običajno razprodani, zato poskrbite, da pridete pravočasno!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 15/b | 1015 Budimpešta, Batthyány utca 24. | 1024 Budimpešta, Lövőház utca 7-9.

Pekarna Broken Promise

V priljubljeni pekarni na ulici Fehérvári ut je enostavno upravičiti ime trgovine: z nebeškim kruhom iz kislega testa, puhastimi tortami in kakavovimi polžki ter drobljivimi presticami osebje v Broken Promise poskrbi, da noben gost ne bo lačen. Še več, kot da to ne bi bilo dovolj, boste v hladilniku našli tudi domače sokove in sirupe ter sveže domače mleko in jogurt, tako da jih lahko dobite tudi med svojim obiskom. Če nas poslušate, ne puščajte kremastega, bogatega pistacijevega brownieja na pultu, saj nečesa tako okusnega ne boste našli nikjer!

1117 Budimpešta, Fehérvári út 46.

Pekarna Babushka Handicraft

Mimo Babushke na cesti Sasadi se je nemogoče ustaviti. Majhna lesena hiša vabi že od zunaj, zato če ste vstopili v kraljestvo nebeškega peciva in kruha iz kislega testa! Eszter Roboz že 5 let z vnemo in vestnostjo vodi podjetje, kar se je obrestovalo: po dosedanjih uspehih je pekarna na letošnjem festivalu Bread Soul prejela tudi nagrado za svoj polnozrnati ekološki kruh in krhko testo. Poleg znanih okusov se splača poskusiti tudi kruh s čedarjem in jalapeño sirom ter čokoladno-malinovega polža, ki nista naključno priljubljena med rednimi strankami. In če bi tudi vi radi obvladali skrivnosti peke, spremljajte Babushkino Facebook stran, saj tukaj napovedujejo tudi aktualne delavnice!

1112 Budimpešta, vogal ulice Sasadi út-Tömös utca

Szeliz Pékség

Szeliz Pékség se skriva v skriti ulici v Újbudi, ki jo morda poznajo le domačini. Pekarno je enostavno obiskati, saj se nahaja v spodnjem nadstropju stanovanjske stavbe na ulici Ulászló utca, a če sledite božanskemu vonju kruha, boste kmalu našli očarljivo majhno trgovino. Vendar pa je družinsko podjetje vredno obiskati ne le zaradi svežih, hrustljavih pekovskih izdelkov, temveč tudi zaradi edinstvenega, podeželsko idilične atmosfere: dobrote dobite neposredno iz okna in zagotovo boste hitro našli skupni jezik z vedno prijaznimi prodajalci!

1113 Budimpešta, Ulászló utca 54.

Pekarna Brucker

Ko se sprehajate po južnem Budimu, lahko občasno naletite na pekarne Brucker – najbližja središču mesta je na Móricz Zsigmond körtér, kjer lahko med hojo po stopnicah zavohate vonj lokalno pridelanega kruha in rogljičkov. Seveda to ni naključje, saj ima ekipa Brucker za seboj več kot 25 let izkušenj, v katerih so izpopolnili svoj kruh in pecivo iz starodavne pšenice in divjega kislega testa. Ne glede na to, katero pekarno obiščete, boste zagotovo odšli z visokokakovostnimi, obrtniškimi izdelki, ki so še boljši, če jih kombinirate s posebno kavo. Upamo, da jih bomo kmalu videli tudi na peštanski strani!

1111 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 1. | 1119 Budimpešta, Andor utca 2. | 1221 Budimpešta, Játék utca 2-12. | 1223 Budimpešta, Jókai Mór utca 38.

Még 1 Kifli-t Kézműves Pékség

Na samotnem dvorišču na Nagytétényi út je skrit Még 1 Kifli-t Kézműves Pékség, ki ga je vredno obiskati tudi, če ne živite v okolici, saj si lahko tukaj privoščite prigrizek v zares nenavadnem vzdušju. V industrijskem okolju lahko uživate v izbrani hrani in pijači med retro predmeti: na steni, med drugim, Portret Rezsőa Soltésza se vam nasmiha, na pultu pa stoji tradicionalna kuhinjska tehtnica. Poleg nostalgičnega občutka življenja ponudba vključuje tudi nove sladice iz tankega listnatega testa in najfinejše kruhke iz kislega testa. Tukaj boste zagotovo doživeli edinstveno izkušnjo v vseh pogledih!

1222 Budimpešta, Nagytétényi út 48-50.