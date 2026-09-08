5 spektakularnih pivskih festivalov v Budimpešti in okolici, s senzacionalnimi pivi, ki vas čakajo septembra

Ta september ne bodo le sončni žarki, ampak tudi vrčki zlati, saj se bo v Budimpešti in aglomeraciji začelo kar nekaj pivskih festivalov. Zaključite poletje v stilu ali, če vam je ljubše, skočite v jesensko sezono – glavno je, da ne zamudite naslednjih programov!

Festival piva v središču mesta // Trg Szabadság (1.–6. september 2026)

Festival piva v središču mesta, ki je vsako leto zelo uspešen, praznuje deseto obletnico. Na jubilejnem gastro festivalu lahko med 1. in 6. septembrom na Trgu Szabadság okusite več kot 250 vrst domačih in mednarodnih obrtnih specialitet, razstavljavci pa bodo kmalu razkriti!

Festival piva Erdőkertesi // Park Szent István (4.–5. september 2026)

4. in 5. septembra lahko izbirate med kar 40 različnimi točenimi pivi, če obiščete Erdőkertes, sosesko v Gödöllőju. V mestu je že tradicija, da jesen pozdravi s festivalom piva, letošnji program pa je še bolj razburljiv kot kdaj koli prej: na voljo bo ulična zabava, interaktivna razstava, retro diskoteka, številna gastronomska doživetja, koncert Takács Nikolasa, orkestra Derby, v parku Szent István pa bo celo KFT.

Festival piva KRAFT // Dürer Kert (10.–13. september 2026)

Med 10. in 13. septembrom vas čaka brezplačen festival piva KRAFT z najboljšimi madžarskimi in tujimi pivi. Seveda bo pestra gastronomska ponudba, koncerti in DJ-ji popestrili dogajanje, zato se bo Dürer Kert splačal obiskati tudi za tiste, ki niso ljubitelji alkohola.

XIII. Zaključni festival piva // Park Bikás (17.–20. september 2026)

Tako kot lani bo tudi letos v parku Bikás potekal zaključni festival piva pivovarne sezone – in to na doslej največjem območju! V zelenem okolju, pod senčnimi drevesi, lahko visoko dvignete vrčke, kjer bodo tudi tokrat neverjetne pijače zlate. Izbirate lahko med skoraj 150 vrstami točenega in ustekleničenega piva, zahvaljujoč novim in vračajočim se pivovarnam, lakoto pa bodo potešile slastne pivske drsalke in ulične kulinarične kreacije. Lahko se pomerite na tekmovanju v pitju piva, uživate v predavanjih o zgodovini piva, uživate v koncertih in DJ-jih – vaše mesto je v parku Bikás med 17. in 20. septembrom!

Oktoberfest Budimpešta // na več lokacijah (26.–27. september 2026)

Največji jesenski festival piva, Oktoberfest, se bo začel septembra, udeležite se ga lahko v Fröccsteraszu na Erzsébet tér, v Paulaner Sörkertu na Margitszigetu in v Normafa Síházu. Dogodek vas 26. in 27. septembra že dvanajstič čaka z avtentičnim vzdušjem pivskega vrta, originalnimi münchenskimi pivi, bavarskimi dobrotami in nemškimi tradicionalnimi skupinami, da se bo dino-danski duh lahko nadaljeval oktobra.