20 neverjetnih programov obletnic in vinskih festivalov v Budimpešti in po vsej državi leta 2026

Kmalu prihaja jesen, v vinskih regijah se bo začela trgatev, z njo pa tudi zabave obletnic in vinski festivali. Oglejmo si najboljše programe v Budimpešti in po vsej državi!

36. festival šampanjca in vina Budafok (4.–6. september 2026)

Vinarna Törley Champagne je že od leta 1882 ikonično prizorišče madžarske kulture šampanjca. Na festivalu šampanjca in vina Budafok vas čakajo posebni šampanjci, prijetni sprehodi po kletih in pravi občutek Budafoka.

Ürgeöntés – Festival trgatve Biatorbágyi (5. september 2026)

Festival Ürgeöntés združuje domačine in obiskovalce v zabavnem, festivalskem vzdušju na hribu Ürge – z odprtimi vinskimi kletmi, degustacijami vin, ogledi kleti, konjsko parado in številnimi drugimi programi.

35. budimpeštanski vinski festival (9.–12. september 2026)

Budajempeštanski vinski festival je že 35 let stičišče madžarske vinske kulture: obletnica letos ljubitelje vina pričakuje v prenovljenem terminu z več kot tisoč vini in šampanjci, interaktivnimi programi, vinskimi regijami ameriške celine, posebno gastronomsko ponudbo in celodnevnimi dogodki.

Prihaja budimpeštanski najljubši jesenski vinski festival s popustom in zvezdniškimi nastopi z ameriške celine

Od 9. do 12. septembra se v palači gradu Buda ponovno dvignejo kozarci, saj se bliža 35. budimpeštanski vinski festival.

Budajenski festival trgatve in vina (11.–13. september 2026)

V Budajenu vse čaka glasba, parada trgatve, odlična vina, okusna hrana, koncerti, ples, otroški programi in pravo skupnostno vzdušje.

Vinski vikend v Újpestu (11.–13. september 2026)

Vinski vikend v Újpestu je letos več kot le vinski festival. Je stičišče vinarjev, glasbenikov, obrtnikov in odlične skupnosti, kjer so v petek in soboto v središču pozornosti zabave, v nedeljo pa družinski programi. Vse to v osrčju Újpesta.

Jesenski piknik Etyki – Reloaded (10.–11. oktober 2026)

Oktobra se vinogradi odenejo v zlato in rdeče, kleti so polne življenja, kozarci pa so napolnjeni z najbolj vznemirljivimi kosi letnika. Na pikniku Etyek bo poleg vin ponovno na voljo raznolika gastronomska ponudba: obiskovalce čakajo lokalne specialitete, sezonske jedi, priljubljena ulična hrana in najboljši okusi vinske regije. Poleg tega bodo za sprostitev skozi ves vikend poskrbeli dnevni in večerni glasbeni programi, koncerti, DJ-ji in družinam prijazna doživetja na več lokacijah.

Szent György-hegy MATINÉ (5. september 2026)

5. septembra se bodo kleti na gori ponovno pripravljale na celodnevno sproščeno druženje: vrtovi in terase bodo odprte za vse. Na voljo bodo degustacije vin, pikniki, iskanje zaklada, akustični koncerti, vinski kvizi, vinske tetovaže, zeliščne delavnice, slikanje v živo, ognjene predstave in ne bodite presenečeni, če se mimo vas sprehodi hodulja ali veter zapiha ogromne milne mehurčke.

Žetvene radosti, Gyenesdiás (5. september 2026)

Gostje so ponovno vabljeni na barvito, dobrodušno žetveno zabavo v Gyenesdiásu, kjer bodo po kostumski paradi obiskovalce zabavale predstave do poznih nočnih ur.

62. trgatev Badacsony (11.–13. september 2026)

Eno najlepših tradicionalnih praznovanj vinorodne regije Badacsony je trgatev Badacsony, ki bo tokrat potekala med 11. in 13. septembrom. Med tridnevnim festivalom trgatve se lahko udeležite odličnih koncertov, poskusite najkakovostnejša vina številnih razstavljajočih vinarjev in kleti, nato pa festival v nedeljo zaključite s parado trgatve.

Otroška trgatev Laposa (26. september 2026)

Letos vse, mlade in stare, čaka posebno doživetje na sveži terasi, saj prihaja Otroška trgatev Laposa! Ta dan je namenjen otrokom, poln iger, ustvarjanja in pravih dogodivščin trgatve v vinogradu.

Trgatev Buzsáki (26. september 2026)

Trgatev Buzsáki bo tudi letos potekala v Buzsákiju 26. septembra, kjer se srečajo gastronomija, kultura in tradicija.

Festival trgatve in vina Szőnyi, Komárom (4.–5. september 2026)

Trgatev, vino, odlični koncerti in zabava do zore vas čakajo dva dni v Kulturnem centru Petőfi Sándor v Szőnyiju.

Vrtni vinogradi, Villány (5. september 2026)

Odkrijte čudovite vinograde vinorodne regije Villány, obiščite tradicionalne kleti in okusite lokalne okuse od Villányja do Siklósa na vrtnih vinogradih!

Dnevi trgatve in festival belega vina Mátra, Gyöngyös (11.–13. september 2026)

Med 11. in 13. septembrom bo glavni trg Gyöngyösa poln življenja, mamljiva aroma najboljših pijač vinorodne regije Mátra pa vas bo napolnila z veseljem. Poleg odličnih belih vin in posebnih jedi, ki jih ponujajo izjemni predstavniki lokalne gastronomije, čakajo na sprostitev tudi koncerti lahke glasbe in plesne predstave.

47. festival žetve Halasi, Kiskunhalas (11.–13. september 2026)

Že več kot štiri desetletja je eden najljubših dogodkov v Kiskunhalasu festival žetve Halasi, ki traja tri dni. n ponuja pravo jesensko festivalsko doživetje za vse starosti.

Trgatev v dolini Szépasszony, Eger (12. september 2026)

V legendarni vinski četrti mesta, dolini Szépasszony, vas čakajo odlična vina vinorodne regije Eger, slastne dobrote iz letnikov, vodeni ogledi kleti, odprte kleti, degustacija mošta in parada letnikov, medtem ko bo v parku Eger Bikavér živahno z brezplačnimi družinskimi in otroškimi programi, koncerti in obrtnim sejmom.

Dnevi trgatve v Szekszárdu (17.–20. september 2026)

Vino, glasba, ples, parada letnikov s poskusom rekorda, veliki koncerti in fantastično vzdušje – to vas čaka v Szekszárdu v drugi polovici septembra.

Festival vina in gastronomije, Hajdúszoboszló (18.–20. september 2026)

V Hajdúszoboszlóju vas med 18. in 20. septembrom v parku Szent István čakajo nebeška vina in slastne jedi. Poleg kulinaričnih dobrot je na voljo veliko odličnih programov.

Praznik žetve Soltvadkert (18.–20. september 2026)

Tudi Soltvadkert vas med 18. in 20. septembrom pričakuje s pisanim programom žetve. Tridnevnega dogodka ne smete zamuditi, saj bodo poleg vrhunskih vin nastopili tudi izvajalci, kot so Bikini, Gypo Circus ali Lofti Begi.

Harsányijeva žetev, Sárospatak (19. september 2026)

To jesen bodo vinogradi znova oživeli in skupaj bomo lahko doživeli dan žetve v osrčju Tokaj-Hegyalje. To je celodnevna izkušnja, kjer se obiranje grozdja, vinarska vinarija, lokalna gastronomija in glasbeno vzdušje naravno prepletajo, od jutranjega prihoda do konca dneva.