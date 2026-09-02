Brezplačni športni festival v prvih jesenskih dneh v Budimpešti požene družine v gibanje

Doživite skupna doživetja na Festivalu družinskega gibanja! 6. septembra bo v sektorju D parka Puskás Aréna Nyugati vse v znamenju veselja do gibanja, neskončne igre, moči skupnosti in zdravega načina življenja. (x)

Na celodnevnem družinskem dogodku lahko preizkusite svoj občutek za ravnotežje in hitrost, se igrate z žogo, dirkate z vozili, izboljšate svojo telesno pripravljenost z vajami z lastno težo, stopite iz cone udobja med tekom v bazenu in ljudskimi igrami, lahko pa ste tudi del izkušnje Dadathlon, ki v ospredje postavlja odnose med očetom in otrokom.

Seveda po vsej tej dejavnosti ni narobe malo sprostitve: z dihalnimi vajami lahko preprosto upočasnite tempo, medtem ko se na preventivnih stojnicah lahko iz zanesljivega vira poučite o zdravem načinu življenja.

Brezplačni dogodek podpirata Aktív Magyarország in Szerencsejáték Zrt. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Madžarske zveze za prostočasni šport in na Facebook dogodku.