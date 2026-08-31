Nepozabne vodne dogodivščine na deželi: 5 vznemirljivih SUP, kanu in kajak izletov za konec poletja

Ko se odpravimo na vodo, lahko spoznamo povsem nov obraz čudovitega poplavnega sveta naše dežele: pred nami se odpirajo otoški vrhovi, nenavadne vodne živali in divje romantične pokrajine. Podajte se na pustolovščino po valovih Donave, Drave, Bodroga, Holt-Körösa in Tisze jezer!

SUP izlet v Donavskem ovinku

SUP izleti, ki jih organizira in vodi outdoor.maffia, vas bodo popeljali skozi enega najlepših odsekov Donave, začenši od Višegrada do Dunabogdányja. Na vsakem od njihovih izletov v vročem vremenu, sončnem zahodu in popoldanski sproščujoči atmosferi se lahko peljemo pod Višegradskim gradom in Salomonovim stolpom, nato pa se za nekaj časa ustavimo na otoškem vrhu Kisoroszi. Tukaj se lahko 20 minut spočijemo ali pa gremo celo na plažo, dokler nas končno ne čaka končna postaja na brezplačni plaži v Dunabogdányju, od koder se lahko z minibusom vrnemo na izhodišče, v športni center Visegrád. Za donavsko pustolovščino ne potrebujete velikega znanja SUP-anja ali odlične telesne pripravljenosti, inštruktorji vas bodo naučili vsega, vodni tok vas bo nosil, medtem ko lahko uživate v nepozabnem razgledu na Višegradsko gorovje in pobočja Börzsönyja.

Izlet s kajakom ali kanujem po Črni vodi

Pritok Drave – Črna voda – s svojo vijugasto, divjo in breztokovno strugo je lahko idealna izbira tako za začetnike na vodi kot za družine. Njen bujen, pustolovski svet lahko odkrijemo s kajakom ali kanujem med 3-4 urno in 7-10 km dolgo turo, ki se začne v obiskovalnem centru Stara Drava. Tukaj se po navodilih turističnega vodnika vkrcamo na vodo pri mostu Szaporca ali jezu Cúni in se lahko prepustimo fascinantnemu svetu buč, žab, močvirskih alg, vodomcev, sivih čapelj in belih čapelj. Te velike pustolovščine se lahko udeležimo po predhodni prijavi, izbirne oglede pa najdete na spodnji povezavi.

Opazovanje ptic s kanujem po Bodrogzugu

Reko Bodrog in njeno poplavno ravnico bi lahko uporabili tudi kot sinonim za divji roman, kjer lahko raziskujemo območje z veslanjem med poplavljenimi travniki in vejami dreves, ki se sklanjajo nad vodo. Ta vodna tura je kot nalašč za začetnike, začne se v vodnem turističnem centru Tokaj in po pol ure veslanja nas pot pripelje do enega najbolj atmosferskih delov ture, kjer se lahko po kanalu prebijemo pod vejami dreves, ki visijo v vodi. Na neki točki pa se kanal razširi in dosežemo glavni kanal Bodrogzuga, dokler se bližamo koncu naše poti in z opazovalnega stolpa za ptice ne opazujemo edinstvenega ptičjega sveta regije Bodrog. Z daljnogledom lahko vidimo čaplje, čaplje, rjave čigre, race in gosi, preden se vrnemo na izhodiščno točko, Tokaj.

Kajakaški izlet ob sončnem zahodu na Tiskem jezeru

Edinstvenega divjega sveta Tiskega jezera lahko odkrijemo na neštetih vodnih izletih, med katerimi je morda najbolj romantičen izlet s kajakom ob sončnem zahodu, ki se začne v Poroszlóju in se tja vrne. Na pustolovščini ob Tiskem jezeru, ki se začne ob sobotah popoldne, se lahko od blizu seznanimo s ptičjim svetom slikovite regije. Med izletom se bomo peljali tudi mimo razglednega stolpa, do katerega je mogoče priti le z vode, nato pa se bomo lahko potopili v svetlobo zahajajočega sonca v kotlini Poroszló. V program so dobrodošli tudi kajakaši začetniki, potrebne pa so le minimalne plavalne spretnosti.

Vodna učna pot vodomca na reki Holt-Körös

Z pomola živalskega parka Körösvölgyi se nam odpre prava čudežna dežela s pravljičnimi pokrajinami reke Anna-liget. Učna pot z 8 postajami vodi vzdolž kilometrskega odseka reke Holt-Körös v Szarvas-Békésszentandrásu, medtem ko lahko spoznamo zaledni vodnjak in njegov živalski svet. Na poti lahko srečamo vodomce, močvirske želve, kačje pastirje in navadne krastače, če pa se oddaljimo od učne poti, se lahko z vode približamo drugim zanimivim znamenitostim mesta Szarvas, značilnim močvirskim cipresam reke Erzsébet-liget ali celo gradu Bolza. Za ogled ni potreben profesionalni vodnik, pot lahko prehodite sami, vendar morate upoštevati, da je zaradi gladine vode učna pot običajno odprta od aprila do začetka oktobra. Kanuje ali čolne zagotavlja živalski park Körösvölgyi, vendar se je pred odhodom vredno prijaviti pri njih.