Eno najdaljših madžarskih jezer se skriva v objemu divjih, romantičnih gozdov

Če iščete pohodniško destinacijo, kjer gresta sprostitev in aktivna rekreacija z roko v roki, se odpravite proti Somogyju, kjer neokrnjeno jezero in njegova okolica ponujata toliko doživetij.

Osem kilometrov dolgo jezero Deseda, ki se nahaja v bližini Kaposvárja, je eno najdaljših umetnih jezer na Madžarskem. Leta 1974 je bilo zajezeno v dolini potoka Deseda, predvsem zaradi zaščite pred poplavami. Vendar pa je območje okoli akumulacijskega jezera v zadnjih desetletjih postopoma postalo priljubljena destinacija za prosti čas in pohodništvo, zato je zdaj vznemirljiva destinacija ne le za domačine, temveč tudi za tiste, ki prihajajo od daleč.

Eno največjih bogastev okolice Desede je raznoliko divje živali. Okoli jezera se izmenjujejo gozdna območja, trstičje in travniki, obala pa zagotavlja življenjski prostor bogati populaciji ptic in drugih vodnih živali.

Območje lahko raziščete peš ali s kolesom: približno 14-kilometrska ekoturistična pot vas popelje skoraj v celoti okoli jezera. Arboretum in sprehod med krošnjami dreves vam pokrajino predstavita tudi z nove perspektive.

Med potovanjem si je vredno vzeti čas za obisk obiskovalnega centra Fekete István. Center, ki se nahaja v toponimskem delu jezera, vam omogoča, da podrobneje spoznate naravne vrednote območja. Okolica stavbe vključuje opazovalnico ptic, opazovalnico želv in ptičji ograd.

Če iščete aktivno rekreacijo, s seboj vzemite tudi kolo: pot okoli jezera je odlična izbira za celodnevni izlet. Deseda je lahko dobra destinacija za družine in prijatelje, pohodnike in kolesarje – preprosto se odpravite in si vzemite čas, da vas bodo poti okoli jezera vodile!

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