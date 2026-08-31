9 fascinantnih znamenitosti v divje romantični regiji Körös za nepozabne pustolovščine ob koncu poletja

Regijo Körös bi lahko poimenovali tudi vodno kraljestvo Velike nižine, ki nas vse navdušuje s svojo raznoliko pokrajino, impresivno stavbno dediščino in kulturnimi zakladi. Zdaj, ne da bi trdili, da smo popolni, smo vam predstavili vse te znamenitosti, uživajte v njih!

Pustolovščine v naravi

Vodna učna pot Jégmadár, Szarvas

Od pomola živalskega parka Körösvölgyi se pred nami odpre prava čudežna dežela s pravljično čudovitimi pokrajinami Anna-liget. Učna pot z 8 postajami vodi vzdolž kilometrskega odseka Szarvas-Békésszentandrás Holt-Körös, medtem ko lahko spoznamo zaledni vodni svet in njegovo divjino. Med izletom lahko srečamo vodomce, močvirske želve, kačje pastirje in navadne krastače, če pa se oddaljimo od učne poti, se lahko z vode približamo drugim zanimivim znamenitostim mesta Szarvas, značilnim močvirskim cipresam Erzsébet-liget ali celo gradu Bolza.

Za ogled ni potreben profesionalni vodnik, pot pa lahko prehodite tudi sami, vendar morate upoštevati, da je zaradi gladine vode učna pot običajno odprta za obiskovalce med aprilom in začetkom oktobra. Kanuje ali čolne zagotavlja Živalski park Körösvölgyi, vendar se je vredno pred odhodom prijaviti pri njih. In če ste ta kraj že obiskali, se splača raziskati tudi učno pot, ki je nastala v Anna-ligetu.

5540 Szarvas, Annaliget 1.

Pohodniška tura Kígyósi, Szabadkígyós

Pohodniška tura Kígyósi, ki se začne v impozantnem parku gradu Wenckheim, razkriva raznolik svet gozdnih in stepskih habitatov narodnega parka Körös-Maros. Zato lahko našo turo začnemo v veličastnem okolju, kjer občudujemo grajsko poslopje, stoletna drevesa, pa tudi značilnosti krajinskega angleškega parka in francoskega vrta, ki spominja na Versailles.

Le kilometer od parka, v severnem delu Velikega gozda, se lahko podamo na učno pot Kígyósi, ki nas 5 kilometrov vodi skozi stepo Kígyósi. S pomočjo informativnih tabel se lahko seznanimo z raznolikim živalskim svetom: učna pot nam pripoveduje o skrivnostih Velikega gozda, slanih barjih in njihovem ptičjem življenju, močvirnih habitatih, gozdnih jasah in starih hrastih.

Učna pot Sző-rét, Biharugra

Učna pot Sző-rét nas vabi v enega zadnjih ostankov skrivnega zaklada Velike nižine, nekdanje močvirje Kis-Sárrét, ki se začne pri Biharskem ptičjem rezervatu Direktorata narodnega parka Körös-Maros. Približno 2 kilometra dolga pot se začne pri močvirju Sző-rét, predstavi njegovo floro in favno ter okolje slanih barij, pove pa nam tudi o votlih drevesih gozdnih zaplat Velike nižine. Od pomladi do jeseni lahko srečamo poletne gosi, čaplje komete, ciganske race ali celo rdečenoge jerebice, v drugi polovici leta pa regijo Sző-rét prevzamejo velike lilije.

Starodravni hrastov gaj Bányaréti, Gyula

Od leta 1989 je starodavni hrastov gaj v gozdu Mályvádi zaščiten kot okrajni naravni rezervat. V gozdu Mályvádi, eni najbolj nedotaknjenih pokrajin Transtiszántúla, ki leži na domačem delu reke Fekete-Körös, tvori jedro starodavnega gozda komaj ducat hrastovih štorov, starih več kot 200 let, in podrta, gnijoča debla. Ker je območje še danes aktivno lovišče, se je vredno pred odhodom pozanimati, ali ga je mogoče obiskati. Če je tako, je zelo priporočljivo, da se sprehodite po starodavnem hrastovem gozdu, do katerega se lahko pride iz naselbinskega dela Mestnega gozda Gyula po rdeče označeni cesti.

Sprehod skozi krošnje in razgledna točka Erzsébetliget, Gyomaendrőd

V Gyomaendrődu, ki se nahaja na levem bregu reke Hármas-Körös, lahko od zgoraj občudujete edinstveno lep poplavni gozd z bogato favno in floro. Skozi listje dreves se vije več kot kilometer dolga učna pot, na eni točki katere nas čaka 15 metrov visok razgledni stolp. Ob poti se lahko interaktivno seznanimo z lokalno floro in favno, a pustolovščina se ne konča pri krošnjah. V bližini je ustvarjena tudi vodna učna pot, katere del je mogoče prehoditi brez čolna, po vrsti desk.

Gradbena dediščina

Grad Széchenyi-Wenckheim, Póstelek

Po nekaterih virih sta grof Frigyes Weinkcheim in njegova žena gradila za svojo hčer, drugi pa pravijo, da je posest zgradila sama hči, grof Antalné Széchenyi, Krisztina Wenkchiem. Gotovo je eno: Krisztina je posestvo prejela kot poročno darilo od staršev, neobaročni grad pa je že leta 1909 stal sredi gozdnega parka Póstelek.

Stene stavbe, ki jo je verjetno zasnoval dunajski arhitekt Viktor Siedek, so bile nekoč prekrite s plišastimi tapetami različnih barv in so imele 72 sob. V parku, ki je obdajal hišo, je bil ustvarjen vrt vrtnic, zasajen z grofičinimi najljubšimi rožami, ki je obsegal 600 sort vrtnic in 40.000 rastlin.

Življenje v gradu se je zares začelo v dvajsetih letih 20. stoletja, potekalo je več porok, mladi pari so uživali v preživljanju časa na posestvu, dva vnuka pa sta se celo rodila v gradu. Vendar pa je bila grofovska družina leta 1944 … Izselil se je v Združene države Amerike, po vojni pa so iz nenaseljene stavbe odnesli vse, kar se je dalo premakniti.

Čeprav danes lahko vidimo le porušeno stavbo, je narava, ki jo obdaja, vsekakor vredna ogleda Póstelek. Naravni rezervat med Békéscsabo in Gyulo je prekrit s senco ogromnih dreves, rdečelistnih bukev, močvirja in monumentalnih dobovskih hrastov. Ko prispete sem, si lahko privoščite piknik, skupno kosilo, otroci pa se lahko v živalskem vrtu srečajo z jeleni in različnimi domačimi živalmi.

Grad Tisza, Geszt

Geszt leži na robu jugovzhodnega mesteca Kis-Sárrét v regiji Berettyó-Körös, ena njegovih največjih znamenitosti pa je grad Tisza. Med nekdanjimi graščinami na tem območju je najbolj znana družina Tisza, kar ni čudno, saj je plemiška družina igrala pomembno vlogo v političnem življenju tistega časa v času monarhije.

Stavba v baročni obliki je bila nekoč dom dveh nekdanjih predsednikov madžarske vlade, Kálmána Tisze in Istvána Tisze. Čeprav so jo dolga desetletja zasedali sovjetski vojaki, nato pa je služila kot študentski dom Univerze v Debrecenu, knjižnica, kulturni center in šola, od leta 2024 v svoji nekdanji slavi pozdravlja obiskovalce. Impozantni grad ima tudi impresiven grajski park, ob vstopu v stavbo pa je na ogled stalna razstava, ki pripoveduje zgodbo o nekdanjem življenju družine Tisza.

5734 Geszt, Arany János u. 1.

Kulturni programi

Muzej Kner, Gyomaendrőd

Vila Imreja Knerja, pomembne osebnosti v zgodovini madžarskega tiskarstva in knjižne umetnosti, stoji v Gyomaendrődu od leta 1925 in danes velja za enega najpomembnejših spomenikov mesta. Stavba trenutno deluje kot muzej, v njej je od leta 1970 na ogled zbirka Kner, zainteresiranim pa predstavlja edinstveno madžarsko tiskarstvo in gradivo o družinski zgodovini. Na razstavi se lahko seznanimo z delom družine Kner, zgodovino tiskarne Kner, ogledamo pa si lahko tudi nekdanje tiske in knjige, nastajale v Gyomi. Muzej si lahko ogledate do 31. oktobra, pred odhodom pa je vredno preveriti odpiralni čas.

5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 16.

Spominska hiša Munkácsy, Békéscsaba

Dvorec Steiner-Omaszta v klasicističnem slogu je sredi 19. stoletja zgradil Jakab Steiner, mož tete Mihályja Munkácsyja. Tukaj je torej živela slikarjeva sestra Gizella, vendar je Munkácsy sam stavbo kot otrok večkrat obiskal. Ob 150. obletnici umetnikovega rojstva je bila leta 1994 tukaj ustanovljena Munkácsyjeva spominska hiša, ki je bila leta 2022 prenovljena: stavba je bila polepšana, razstava pa razširjena z interaktivnimi elementi. Stalna razstava predstavlja 21 Munkácsyjevih slik, vsaka od sob, opremljenih v slogu obdobja, pa predstavlja življenje plemstva na edinstven način. Po ogledu gradu se lahko sprostimo tudi v slaščičarni in kavarni Szalon 1884.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.