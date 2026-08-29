5 edinstvenih koč po vsej državi, kjer lahko uživate v naravi

Kmalu se bomo poslovili od tega poletja, zato izkoristite lepo vreme in si privoščite nekaj poživljajočih doživetij na prostem! V spodnjih kočah gresta narava in kakovostno preživet čas z roko v roki, tako da si lahko privoščite resnično sproščujoče počitnice. (x)

DunaTwinhouse, Dömös

Drevesne hišice DunaTwinhouse v Dömösu združujejo osupljivo panoramo Donavskega ovinka s popolno zasebnostjo in udobno, vrhunsko sprostitvijo. Koče, zgrajene na 4-metrskih macesnovih stebrih, ponujajo neprimerljiv razgled na Donavo in okoliške gore, izkušnjo bivanja v drevesni hišici pa dopolnjujejo zasebni jacuzzi v prostornih dvoposteljnih apartmajih. Poleg bližine narave goste čakajo še druge ugodnosti, zajtrk in številni lokalni programi, le uro vožnje od Budimpešte. Zagotovo vas tukaj čaka pravi umik, če bi se radi za nekaj časa umaknili iz mesta!

2027 Dömös, Komlós utca 4.

StagLand Cabins, Hosszúhetény

Ob vznožju vzhodnega gorovja Mecsek, v Hosszúhetényju, se skrivata dve posebni kabini StagLand Cabins, Elk in Reindeer. Pristno izkušnjo nastanitve v kabini tukaj zagotavljata bližina narave in nemoten mir: brez recepcije, brez naglice, le zasebna terasa z lastno masažno kadjo in finsko savno, kjer se lahko par končno posveti drug drugemu. Če iščete prijetno namestitev v kabini, boste tukaj našli kraj, kjer vas zjutraj zbudi ptičje petje, zvečer pa nad teraso visi zvezdnato nebo. StagLand Cabins deluje brez plastike in ima platinasti certifikat Good Travel Seal.

7694 Hosszúhetény, Hegyalja utca 16/A

VIBE Nagymaros

VIBENagymaros je edinstvena dvoposteljna koča v Donavskem ovinku, kjer se srečajo bližina narave, neprimerljiva panorama in vrhunsko udobje. Na 3000 kvadratnih metrih velikem zasebnem posestvu ni drugih gostov, zato lahko resnično uživate v razgledu s strani Börzsönyja ter v pogledu na grad Avisegrád in Pilis brez motenj. Na terasi vas čakata zasebni jacuzzi in dvoposteljna savna, tišino pa moti le ptičje petje. V koči je vse namenjeno udobni sprostitvi, od izdelkov Rituals do skrbno izbranega zajtrka, kupljenega pri lokalnih pridelovalcih.

2626 Nagymaros, Szamaras utca

Plavajoče hiše Hygge, Pilisszentkereszt

Plavajoče hiše Hygge, globoko v gozdu, neskončno tihe, prinašajo pristen skandinavski občutek v srce Dobogókőja, ki se nahaja le štirideset minut od Budimpešte. Vrhunske lesene hiše za dve osebi, skrite med listjem starih hrastov, imajo vse, kar potrebujete za pobeg od vsakdanjega življenja: zbudite se ob žarkih vzhajajočega sonca, začutite posebno vzdušje območja in se nato osvežite v zasebnem jacuzziju na terasi! Seveda vam ne bo dolgčas, tudi če želite biti bolj aktivni, saj so pohodniške poti soteske Rám in Donavskega ovinka le streljaj stran.

2098 Pilisszentkereszt, Bükkös utca 37-39.

Kabinka Mátra, Mátrakeresztes

Očarljive hišice Kabinka vas čakajo globoko v gorovju Mátra, kjer gresta z roko v roki doživetja bližine narave in romantično zatočišče. Koče imajo pogled na območja s certifikatom Natura 2000, tako da lahko nemoteno spokojnost gozda doživite od blizu. Na voljo je skupno pet vrst prijetnih, vrhunskih mini hišic, tako da boste zagotovo našli tisto, ki vam najbolj ustreza. Najboljše pa je, da lahko pri vas biva tudi vaš štirinožni prijatelj – tudi njemu bo ta kraj zagotovo všeč!

3082 Pásztó, Csalogány utca 6.