Filmi bodo v začetku septembra znova v središču pozornosti v Miškolcu

Letošnji mednarodni filmski festival CineFest Miskolc zaznamuje novo obdobje v 22-letni zgodovini dogodka, ne le v programu, temveč tudi v infrastrukturi.

Stalnim prizoriščem festivala – trem dvoranam Hiše umetnosti, Pressburger, Uránia in Béke, ter Lutkovnemu gledališču Csodamalom, preimenovanemu v dvorano Zukor – se bo pridružil popolnoma prenovljen oder Hiše znanosti in tehnologije, ki občinstvo čaka z najsodobnejšo tehnologijo laserske projekcije.

Novo prizorišče, nov tekmovalni del

Zahvaljujoč novemu prizorišču s 300 sedeži si lahko še več gledalcev hkrati ogleda projekcije na različnih točkah v mestu, oder TTH pa bo nudil tudi dostojno okolje za premiere na rdeči preprogi: tukaj bo potekal novi tekmovalni del, osredotočen na dela iz regije, premierne projekcije V4+.

Eno od osmih del V4+, hrvaška komedija Lagzi, bo tudi otvoritveni film CineFesta. Film režiserja Igorja Šeregija si je v njegovi državi v enem tednu ogledalo 170.000 ljudi, kar je rekord. Njegova serija uspehov se s tem ni končala, saj je bilo le nekaj tednov dovolj, da je po skoraj tridesetih letih podrl rekord skoraj pol milijona gledalcev filma Titanic, kar je najvišja gledanost vseh časov. Po podatkih producentov si je Lagzi zdaj ogledalo že več kot 2,4 milijona ljudi po vsem svetu.

Madžarski filmi v vodstvu

Letošnji program bo ponovno predstavil madžarske in madžarske koprodukcije. Občinstvo si bo lahko ogledalo najnovejše režisersko delo Gáborja Reisza, Földszint, ki bo v Miškolc prišel v uradnem tekmovalnem programu takoj po premieri v Benetkah.

Posebej vznemirljiva premiera v uradnem tekmovalnem programu je avtobiografski prvenec Bernadette Mayer, celovečerni film Mamica modra, ki je bil pred tem nagrajen za najboljši film, najboljšo igralko in najboljšega igralca v sekciji »Naprej, prihodnost« na mednarodnem filmskem festivalu v Pekingu. Njegov protagonist (Benett Vilmányi) se sooči z dejstvom, da njegova mati (Anikó Für) kmalu po rojstvu prvega otroka postopoma izgublja vid zaradi zapleta sladkorne bolezni.

Mladenič je neizogibno prisiljen izbirati med materjo in lastno družino, saj njegova žena (Andrea Waskovics) dobi službo v tujini. Réka Dubinyák je pred nekaj meseci s svojim kratkim filmom Szeplőtelen osvojila nagrado študentske žirije na festivalu kratkega filma Friss Hús, zdaj pa s celovečernim dokumentarcem prihaja v program CineFest CineDocs. Ganljiv film Novi koraki spremlja osem mesecev udeležencev v znanstvenoraziskovalnem projektu.

Najnovejši mednarodni uspehi

Vendar pa bo festival letos prinesel tudi najnovejše uspehe mednarodnega filmskega sveta: iz Cannesa bo prispel film Andreja Zvjaginceva, Minotavr, ki je prejel veliko nagrado, iz Berlina pa Rumeni ovojnici, ki je osvojil Zlatega medveda, ter Heysel 85, ki obravnava eno najhujših tragedij v zgodovini nogometa.

V programu ne sme manjkati Rose, ki je prav tako dosegel velik uspeh v Berlinu, in Sandra Hüller, ki je bila v maski skoraj neprepoznavna, s svojim impresivnim nastopom, ki je osvojila nagrado za najboljšo igralko.

Poleg projekcij bo občinstvo deležno številnih spremljajočih programov: med drugim CineFest Adventure v Lillafüredu, ki je bil lani velik uspeh, devet dni festivala pa bodo zaznamovale tudi filmske projekcije na prostem, srečanja z občinstvom, koncerti, strokovne konference in dogodki, povezani s filmsko zgodovino.