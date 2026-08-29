Kje lahko kupite državno torto leta 2026?

Državna torta in zmagovalka državnega tekmovanja v tortah brez sladkorja bosta od 20. avgusta 2026 na voljo na skoraj 500 mestih. Kje? Vse slaščičarne najdete na zemljevidu s klikom na povezavo v našem članku.

Madžarsko torto in zmagovalca tekmovanja v madžarski torti brez sladkorja lahko kupite v Budimpešti od 20. avgusta 2025 v okviru dogodka Magyar Ízek Utcája, v stavbi Várkert Bazár (1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 2-6.) in na skoraj 500 drugih lokacijah v državi.

Slaščičarne, ki prodajajo zmagovalne torte, najdete od 18. avgusta na prenovljeni spletni strani www.cukraszat.net, kjer si lahko s pomočjo zemljevida takoj ogledate lokacijo, ki vam je najbližje.

Deželna torta leta 2026

12. avgusta so bili razglašeni zmagovalci državnega tekmovanja za torto leta 2026: naziv madžarska torta letos nosi torta z domiselnim imenom »Vijolično bela«, ki so jo ustvarili slaščičarji László Balogh, Roland Kis in Zoltán Balogh iz Gyule. Na tekmovanju za madžarsko torto brez sladkorja so leta 2026 zmagali Alena Puchovszki, Gábor Pethő in Jenő Vadócz, slaščičarji iz kavarne Promenád v Balatongyöröku, s svojo kreacijo z naslovom »Szilvafácska«.

O tekmovanju 2026

Združenje madžarske slaščičarske industrije je letos že dvajsetič razpisalo tekmovanje »Madžarska torta« v počastitev našega državnega praznika 20. avgusta, simbolnega rojstnega dne Madžarske.

Tema tekmovanja leta 2026 je bila skuta in kisla smetana, prispelo pa je rekordnih 60 prispevkov, kar je privedlo do štirikrožnega ocenjevanja.

Povabljene so bile nove, ustvarjalne torte, ki so pri pripravi uporabljale skuto in/ali kislo smetano, torta pa je lahko vsebovala le skuto madžarske izdelave z oznako HKT in madžarsko kislo smetano. Slaščičarji so lahko uporabili tudi druge sestavine, kot so sadje in začimbe, vendar so morali zagotoviti, da je okus obveznih sestavin ostal prevladujoč.