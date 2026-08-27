Posebna razstava pripoveduje zgodbo o ameriških uspehih Madžarov od Hollywooda do raziskovanja vesolja

Kaj je pomenilo odpraviti se v Ameriko v upanju na boljše življenje? Kdo so bili Madžari, ki so našli svojo srečo v Novem svetu, in kako so prispevali k znanstvenim, kulturnim in filmskim uspehom Združenih držav? Razstava Madžarskega narodnega muzeja Ameriške sanje – Madžari v Združenih državah 1776–2026 pripoveduje zgodbo o stoletni zgodovini madžarsko-ameriških odnosov skozi osebne usode, posebne predmete in vznemirljive zgodbe. (x)

V ospredju: Terminator (skulptura iz reciklirane kovine Zoltána Rónaszékija, projekt ICON Movies) in koktajl obleka Zse Zse Gábor (ORIGO Film Group Zrt.) – Foto: Madžarski narodni muzej

V petdesetih letih pred prvo svetovno vojno je Evropo zapustilo približno 24–25 milijonov ljudi, da bi poskusili srečo v Ameriki. Med njimi se je na pot odpravilo 1,7–2 milijona madžarskih državljanov. Večina jih je bila mladih moških, revnih kmetov ali plemičev, ki so se podali na težko pot v upanju na svobodo, varnejše preživetje in boljšo prihodnost.

V eni od razstavnih sob lahko vpogledamo v vsakdanje življenje izseljencev: kako je bilo ustvariti novo domovino v tuji državi, kakšne žrtve so bile potrebne za nov začetek in zakaj so se mnogi odločili, da se ne bodo vrnili na Madžarsko. Za zgodbami so tudi leta pomanjkanja, trdega dela, varčevanja in ločitve od družine.

Zastava Madžarskega bolnišničnega združenja Rákóczi v Chicagu (darilo MNM od Józsefa T. Bocskaya, predsednika Svetovnega združenja preverjenih madžarskih borcev za svobodo) – Foto: Madžarski narodni muzej

Od »Marsovcev« do Hollywooda

Razstava predstavlja tudi zgodbe tistih, ki se jim ni uspelo le integrirati, ampak so tudi pomembno vplivali na svojo novo domovino. V burnih desetletjih 20. stoletja so mnogi madžarski znanstveniki, inženirji, umetniki in ustvarjalci nadaljevali svojo kariero v Združenih državah.

Leó Szilárd je madžarske znanstvenike imenoval »Marsovci« in to ni bilo naključje: raziskovalci madžarskega rodu so med drugim igrali pomembno vlogo pri razvoju jedrske fizike, računalništva, aerodinamike in raziskovanja vesolja. Vendar pa je madžarska ustvarjalnost pustila trajen pečat tudi v Hollywoodu: Adolf Zukor in William Fox sta bila odločilna osebnost junaške dobe filmske produkcije.

Dres Chicago Bullsov Kornéla Dávida (v lasti Kornéla Dávida) in plaketa šahovske velemojstrice Zsuzse Polgár za uvrstitev v Svetovno šahovsko dvorano slavnih (v lasti Zsuzse Polgár) – Foto: Madžarski narodni muzej

Med posebnimi predmeti razstave boste našli eno od elegantnih koktajl oblek Zsuzse Gábor in kip Terminatorja iz reciklirane kovine, ki obuja spomin na hollywoodsko zapuščino Andyja Vajne.

Razstavne izkušnje dopolnjuje razstava z naslovom Prišli smo iz Amerike – izbor iz zgodovinske fotogalerije Madžarskega narodnega muzeja, ki si jo je mogoče ogledati v muzejskem vrtu. Fotografije prikazujejo, kako so ameriški vplivi prišli na Madžarsko: od življenjskega sloga in tehnologije do kulture in družinskih zgodovin.