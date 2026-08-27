5 restavracij v Budimpešti, kjer lahko jeste, kadar koli želite

Če že pogrešate samopostrežno pojedino, ki je praznična stalnica, imamo dobro novico: številne restavracije v Budimpešti ponujajo možnost “jesti, kolikor lahko”, tako da si lahko za fiksno ceno naložite dobrote na krožnik. Ne glede na to, ali hrepenite po azijskih, italijanskih ali madžarskih okusih, imajo te restavracije široko izbiro.

Whale Budapest

Najnovejšega predstavnika žanra boste našli v 10. okrožju – obljubljamo vam, da vam ne bo žal, tudi če boste morali do tja narediti velik ovinek! Kot že ime pove, je restavracija Whale navdihnjena z oceanom, a poleg Daljnega vzhoda na jedilniku v duhu okusnega potovanja strežejo tudi kuhinjo več drugih regij. Od ponedeljka do četrtka lahko v času večerje izbirate med jedmi iz voka, različicami sušija, morskimi sadeži, mediteranskimi okusi, madžarskimi jedmi, lahkimi solatami in sladicami za 13 tisoč forintov, ob vikendih in praznikih pa za 15 tisoč forintov, vključno z brezalkoholnimi osvežilnimi pijačami. Nekateri pravijo, da je to kot imeti restavracijo na ogromni oceanski linijski ladji – in v Budimpešti boste težko našli širšo izbiro.

1105 Budimpešta, Vaspálya utca 25.

Buda Gourmet Bistro

Ne glede na to, ali gre za družinsko kosilo ali večerjo s prijatelji, v Buda Gourmet Bistro vedno najdete tisto, kar iščete. Z več kot desetimi leti izkušenj ponujajo gastronomska doživetja v obliki samopostrežnega bifeja z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, na lokaciji, ki je zelo enostavno dostopna z javnim prevozom. Njihov jedilnik se redno spreminja, vendar vedno vključuje mednarodne in domače dobrote, soba za goste s 300 sedeži pa je primerna tudi za večja druženja. Kot da vse to še ni dovolj, svojim gostom v avgustu ponujajo nepozaben popust, katerega podrobnosti si lahko preberete s klikom tukaj. Ni naključje, da je postala priljubljena restavracija mnogih ljudi v tretjem okrožju!

1036 Budimpešta, Bécsi út 38.

Ape Regina

Če vam srce poženejo italijanski okusi, priporočamo Ape Regino. Od njunih dveh lokacij tista na ulici Podmaniczky ponuja možnost pojej, kolikor moreš, z največjimi italijanskimi priljubljenimi jedmi: gurmanske predjedi, solate v mediteranskem slogu, raznolike kremne juhe, testeninske specialitete, jedi z žara, pice v rimskem slogu, pripravljene v krušni peči, in seveda tiramisu, panna cotta, profiterole, za veselje sladkosnedcev. Tudi v času prometnih konic lahko uživate v obroku pojej, kolikor moreš, za manj kot 20.000 forintov, in ker dajejo velik poudarek tako kakovosti storitve kot hrane, ste lahko prepričani, da boste deležni prijazne postrežbe.

1065 Budimpešta, Podmaniczkyjeva ulica 18.

Itoshii Budimpešta

V restavraciji Itoshii, ki se nahaja ob železniški postaji Nyugati, glavno vlogo igra suši, in ker ga strežejo v manjših porcijah, lahko poskusite številne različice. Poleg klasičnih nigirija in makija so na jedilniku našle svoje mesto tudi flambirane in od znotraj navzven pečene različice ter celo jedi z žara in testenine. Namesto tekočega traku vaše naročilo po skeniranju QR kode prispe s postrežbo pri mizi, vsakih 5 minut pa lahko naročite 5 jedi. Vse to je zaokroženo z neomejeno količino pijače za 13 tisoč forintov + strošek strežbe med večerjo. Avtentično izkušnjo še izboljša tudi orientalska notranjost – dobra izbira, če se želite med uživanjem sušija pogovarjati v sproščenem okolju.

1062 Budimpešta, Teréz körút 55-57.

Neomejen brunch v DNB Budapest

Vsako nedeljo vas DNB Budapest, ki je del hotela Marriott in navdušuje gurmane na Duna-korzó, pričaka z razkošnim brunchom. Zagotovljen je sproščen, pozen začetek dneva z bifejem, ki ga lahko štejemo celo za kosilo, saj je na voljo med 12. in 15. uro. Med gastronomskim potovanjem, vrednim približno 27 tisoč forintov, lahko zdaj uživate v dobrotah, kot so prekajena račja prsa, pašteta iz gosjih jeter, karpačo iz govedine Angus, pečen losos brez količinskih omejitev, posebna pozornost na mizi pa je namenjena tudi nedeljski juhi, izboru štrudljev, makovi torti ali pistaciji nugat torti. Kar zadeva pijačo, so v ceno vključeni