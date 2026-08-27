5 čudovitih pekarn v bližini Blatnega jezera, da vam med počitnicami ne bo zmanjkalo kraljevega kruha

Ker se bliža Festival novega kruha, smo sestavili seznam krajev, ki jih lahko obiščete, če obiščete madžarsko obalo in si zaželite hrustljavega peciva. Nekatere so na novo odprte, nekatere pa obstajajo že nekaj let, a bistvo je isto: naslednjih 5 pekarn v bližini Blatnega jezera ponuja svoje razkošne izdelke z vsem srcem in dušo.

Ribe v vodi

Pred nekaj meseci se je v Ábrahámhegyju rodila prava mala škatla z dragulji, ki je hkrati pekarna in delikatesa, na veliko veselje domačinov. Okoli Rib v vodi lahko najdete ekološko pecivo, kot so 100 % rženi ali pirin kruh, brioš s kislim testom, pa tudi naravna vina iz Blatnega jezera, pridelke z lokalnih kmetij, v nekdanjo čajnico pa so se preselili celo mikrozelenjavni izdelki. Ustavite se na piškotu, posebni kavi ali pijači na senčni terasi!

8256 Ábrahámhegy, Patak utca 3.

Mesés Pékbisztró

Tamás Koós se že vrsto let ukvarja z gastronomijo in umetnostjo peke kruha iz kislega testa, pred kratkim pa se je odločil, da bo v Balatonboglárju odprl svojo lastno poslovalnico. Mesés Pékbisztró je dom divjih izdelkov iz kislega testa, a to še ni vse: naročite lahko tudi jedi z žara, domače hamburgerje, neapeljske pice in sveže testenine, ki jih postrežemo z domačimi omakami in fermentirano zelenjavo. Vse postrežemo na najbolj zdrav možen način, z uporabo kakovostnih sestavin – vključno s slanino, ki jo Tamás izdeluje sam.

8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 7.

Buborék Csopak

Buborék Csopak ponuja vse, kar bi lahko potrebovali ob Blatnem jezeru, na enem mestu, saj je nastanitev, trgovina s kolesi in pekarna, le 200 metrov od plaže. V slednjem primeru glavno vlogo igrajo francoski pecivi, vsak rogljiček in žemljica pa sta narejena ročno, kruh pa je točno takšen, kot je zapisano v veliki knjigi – poln mehurčkov. Že samo zaradi tega je vredno odkriti, a ko si boste ogledali ponudbo bruncha, jo boste zagotovo uvrstili na svoj seznam gastronomskih želja!

8229 Csopak, Fürdő utca 37.

Madárlátta Pékség

V Keszthelyju obstaja kraj, kjer verjamejo, da so sestavine resnično dobrega kruha strast, potrpežljivost, strokovno znanje in seveda kislo testo, ki ga je treba spoštovati. To ni nihče drug kot pekarna Madárlátta, kjer za peko uporabljajo le visokokakovostno madžarsko moko, mlečne izdelke pa med drugim pridobivajo s kmetije Élő Bolygó. V listnato testo tihotapijo sezonsko sadje, pult vsak dan polnijo z ljubezenskimi pismi, njihova specialna kava pa je tako edinstvena, da lahko to mešanico okusite le pri njih. In še nismo govorili o jedeh za pozni zajtrk, ki si jih izmislijo iz peciva!

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 39.

Pekarna Búzalelke

V Kisapátiju, pod gorovjem Szent György-hegy, vas pozimi in poleti čakajo čudeži iz kislega testa, zahvaljujoč pekarni Búzalelke. Ime se sliši znano skoraj vsem, ne le v Blatnem višavju: v 12 letih obstoja je postala pravi koncept in je mnoge privabila v vas, ki je od Badacsonytomaja oddaljena le 10 kilometrov. Nobena od njihovih petih vrst kruha nima nobenih dodatkov, ampak je vsak dolgo zorjen in mu je posvečena velika pozornost. Seveda so na pultu postavljene tudi sezonske dobrote – če tega še niste storili, to poletje obvezno obiščite znano pekarno Beásovih!

8284 Kisapáti, Bem apó utca 11.