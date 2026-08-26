Živalski vrtovi v državi vas konec avgusta čakajo s posebnimi večernimi dogodivščinami

Vsako leto avgusta se vrata živalskih vrtov v državi odprejo in obiskovalce pričakajo z raznolikimi nočnimi programi. Noč živalskih vrtov je dom spektakularnih predstav, vznemirljivih predavanj in interaktivnih srečanj v najbolj znanih živalskih vrtovih v državi.
To poletje bo program Noč živalskih vrtov potekal v petek, 28. avgusta, ki bo potekal že 15. zapored. Živalski vrti naše države bodo ta večer in noč polni življenja, obiskovalci pa ne bodo mogli le občudovati nočnega življenja živali v živalskem vrtu, temveč se bodo lahko udeležili tudi zabavnih živalskih predstav in programov, bogatih z doživetji.
Živalski vrt in botanični vrt v Budimpešti se bosta med 19. uro in polnočjo osredotočila na “Dejstva in zmote v živalskem svetu”. V javni zavesti o živalih obstaja nešteto legend, nesporazumov in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Odgovore na ta vprašanja lahko najdete v fascinantnih in spektakularnih predstavitvah in izobraževalnih predavanjih.
Pomembna informacija je, da bo Noč živalskih vrtov potekala 29. avgusta v živalskem vrtu Körösvölgyi, ki spada v nacionalni park Körös-Maros, kjer se prav tako obetajo razburljivi programi. Park vabi na evolucijsko potovanje skozi čas, kjer lahko spoznate, kako starodavne živali preživijo v danes poznanih vrstah, ta večer pa se lahko udeležite tudi astronomije.
Dodatne lokacije za Noč živalskih vrtov 2026:
Park divjih živali Budakesz
Živalski in botanični vrt Debrecen
Živalski in botanični vrt Jászberény
Park divjih živali Kecskemét
Živalski vrt Körösvölgyi, Szarvas
Živalski vrt in kulturni park Miskolc
Pákozdi Pagony – park divjih živali in arboretum
Živalski vrt, akvarij in terarij v Pécsu
Safari park Richter, Nagykőrös
Park divjih živali Szeged
Eko-center Tisko jezero, Poroszló
Tropicarium, Budimpešta
Zavetišče za medvede Veresegyháza