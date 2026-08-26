Živalski vrtovi v državi vas konec avgusta čakajo s posebnimi večernimi dogodivščinami

Vsako leto avgusta se vrata živalskih vrtov v državi odprejo in obiskovalce pričakajo z raznolikimi nočnimi programi. Noč živalskih vrtov je dom spektakularnih predstav, vznemirljivih predavanj in interaktivnih srečanj v najbolj znanih živalskih vrtovih v državi.

To poletje bo program Noč živalskih vrtov potekal v petek, 28. avgusta, ki bo potekal že 15. zapored. Živalski vrti naše države bodo ta večer in noč polni življenja, obiskovalci pa ne bodo mogli le občudovati nočnega življenja živali v živalskem vrtu, temveč se bodo lahko udeležili tudi zabavnih živalskih predstav in programov, bogatih z doživetji.

Živalski vrt in botanični vrt v Budimpešti se bosta med 19. uro in polnočjo osredotočila na “Dejstva in zmote v živalskem svetu”. V javni zavesti o živalih obstaja nešteto legend, nesporazumov in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Odgovore na ta vprašanja lahko najdete v fascinantnih in spektakularnih predstavitvah in izobraževalnih predavanjih.

Pomembna informacija je, da bo Noč živalskih vrtov potekala 29. avgusta v živalskem vrtu Körösvölgyi, ki spada v nacionalni park Körös-Maros, kjer se prav tako obetajo razburljivi programi. Park vabi na evolucijsko potovanje skozi čas, kjer lahko spoznate, kako starodavne živali preživijo v danes poznanih vrstah, ta večer pa se lahko udeležite tudi astronomije.

Dodatne lokacije za Noč živalskih vrtov 2026:

Park divjih živali Budakesz

Živalski in botanični vrt Debrecen

Živalski in botanični vrt Jászberény

Park divjih živali Kecskemét

Živalski vrt Körösvölgyi, Szarvas

Živalski vrt in kulturni park Miskolc

Pákozdi Pagony – park divjih živali in arboretum

Živalski vrt, akvarij in terarij v Pécsu

Safari park Richter, Nagykőrös

Park divjih živali Szeged

Eko-center Tisko jezero, Poroszló

Tropicarium, Budimpešta

Zavetišče za medvede Veresegyháza