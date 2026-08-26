Tropske dogodivščine v Budimpešti: 5 živalskih kotičkov v prestolnici, ki jih bo oboževala vsa družina

To poletje smo se zaradi ekstremne vročine včasih počutili, kot da smo se prenesli v oddaljeno, eksotično državo. Čeprav nimamo neposrednega vpliva na vročinske valove, se lahko vseeno ponorčujemo iz svojega razmišljanja: čas je, da odkrijete tropski obraz Budimpešte in njene posebne, oddaljene živalske vrste!

Svet metuljev Papilonia

Če ste dovolj pozorni, se lahko iz neskončnega vrveža peštanskega nabrežja zlahka znajdete v čarobnem kraljestvu metuljev. Ko boste vstopili v barvit svet Papilone, se boste takoj počutili, kot da ste pravkar padli v deževni gozd: vlažen zrak in bujno rastlinje vas bosta v trenutku prenesla na drugo celino, saj bodo okoli vas letali stotine osebkov, ki živijo v deževnih gozdovih Mehike, Malezije, Filipinov in Tajske, med drugim. Če boste imeli srečo, vas bodo morda izbrali za svoje počivališče!

1056 Budimpešta, Belgrad, 6. del mesta.

Tropikarij

Čeprav je precej zunaj znamenitosti mestnega središča, menimo, da bi si moral vsakdo ogledati Tropikarij v XXII. okrožju. Znan tudi kot živalski vrt z morskimi psi, ta kraj čaka mlade in stare družine sredi nakupovalnega središča Campona, lahko pa je celo odličen program za zmenek. Lokacija je primerna predvsem za ljubitelje vodnih živali, saj je najbolj ikonična atrakcija kraja vodni tunel, kjer nad glavo plavajo morski psi in skati, srečate pa lahko tudi različne kuščarje, opice in želve. Eksotično vzdušje dopolnjuje tropski deževni gozd.

1222 Budimpešta, Nagytétényi út 37-43.

Živalski vrt in botanični vrt Budimpešta

Morda je samoumevno, a nepogrešljiv del budimpeštanskih živalskih dogodivščin je budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt, ki letos praznuje 160. obletnico, in je preprosto dober kraj, kamor se je treba kadar koli vrniti. V ogromnem parku si lahko poleg slonov, ki so obraz živalskega vrta, ogledate tudi posebne vrste, kot so lemurji, nosorogi, žirafe in kenguruji. Če iščete resnično tropski izlet, obiščite Palmovo hišo in Vrt metuljev, ki ju lahko obiščete poleti in kjer lahko doživite resnično eksotično potovanje!

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 6-12.

Biodóm

Seveda ob obisku živalskega vrta ne smete zamuditi Biodóma, ki je bil odprt sredi poletja. Najnovejša mestna oaza v Budimpešti na skoraj enem hektarju površine čaka vsakega člana družine z različnimi redkimi živalskimi vrstami – vključno z luskastimi papigami, kritično ogroženimi balijskimi škorci in ostrogastimi želvami –, posebnimi rastlinami in resnično tropskim vzdušjem. Poleg zooloških in botaničnih zakladov eksotično izkušnjo še izboljša slap, ki pada z višine 14 metrov in pol. Obisk živalskega vrta je možen z vstopnico za živalski vrt.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 16.

Kavarna Zoo

Če ste na koncu dneva naveličani ogledovanja znamenitosti, a bi radi svoje tropske dogodivščine zaključili na kraju, ki ustreza temi, obiščite kavarno Zoo v središču mesta, kjer je precej pogosto videti kameleona ali želvo, ki se sprehaja mimo vaše mize, in ni nenavadno, da vam ob naročilu pride prav čudovit zajček ali radovedna papiga. Kavarna z živalmi je, kar ni presenetljivo, zelo priljubljena med prebivalci Budimpešte in turisti, zato si pred prihodom rezervirajte mizo, da ne boste ničesar zamudili!

1053 Budimpešta, Fejér György utca 3.