Odkrijte skrite skrivnosti Budimpešte z vznemirljivo igro raziskovanja mesta

Ameriški milijarder je od britanskega poslovneža Michaela Allen-Buckleyja in njegove žene Giancarle, članice družine Forte, znane po svojem luksuznem britanskem hotelskem poslovanju, kupil grMnogi ljudje poznajo klasične znamenitosti Budimpešte: parlament, grad Buda, verižni most ali ribiško trdnjavo. Kaj pa se zgodi, če mesta ne samo gledamo, ampak ga spremenimo v igro? Mestne pustolovske igre Tour de Quest vas vabijo prav k temu: Budimpešto lahko raziskujete, kot da bi bili v vznemirljivi zgodbi. (x)

Tour de Quest združuje izkušnjo ogledovanja z vznemirjenjem raziskovanja in veseljem skupne pustolovščine. Med potovanjem po ulicah, trgih in ikoničnih stavbah Budimpešte lahko sledite namigom, rešujete uganke in opazite majhne podrobnosti, mimo katerih bi v vsakdanjem življenju zlahka šli. Tukaj ni klasičnega turističnega vodnika: mesto samo postane igrišče, vi pa odkrivate zgodbe.

Budimpešta je še posebej vznemirljiv kraj za raziskovanje, saj se za znanimi znamenitostmi skriva veliko skritih zgodb, arhitekturnih značilnosti in zgodovinskih spomenikov. Tako lahko tudi osamljeno dvorišče, stara spominska plošča ali zanimiva podrobnost dobi nov pomen, ko jo srečate kot del večje misije.

Pustolovščina ni le zabavna, ampak tudi družabna izkušnja: popoln program za prijatelje, družine, pare ali celo za team building. Skupno razmišljanje, reševanje nalog in raziskovanje mesta bo zagotovo povezalo ekipo.

ad Strankali, neogotsko stavbo v grofiji Waterford (jug).

Grad je bil zgrajen leta 1827 za angleškega politika. Gre za trinadstropno hišo iz klesanega kamna, ki se nahaja približno 150 kilometrov jugozahodno od Dublina. Nepremičnina je bila v zadnjih dveh desetletjih deležna obsežne prenove.

»Mark in njegova družina so navdušeni, da bodo še naprej skrbeli za ohranitev te zgodovinske hiše in se veselijo svojega časa na Irskem, kjer ima Meta svoj mednarodni sedež,« je v izjavi, ki jo je poročala AFP, dejal tiskovni predstavnik.

Zuckerberg in njegova družina bodo še naprej živeli v Združenih državah Amerike in uporabljali nepremičnino med svojim bivanjem na Irskem, povezanim z Metinim poslovanjem.

Irska igra pomembno vlogo za ameriško podjetje, ki tam zaposluje približno 1500 ljudi, mednarodni sedež Mete pa se nahaja v Dublinu.

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