Poseben dobrodelni vrtni kino pomaga otrokom v težkih razmerah pri začetku šolanja

27. avgusta bo Ekumenska humanitarna organizacija gostila brezplačen piknik kino na prostem, kjer lahko poleg dobrega vzdušja, kokic in skupnega ogleda filma podprete pomemben cilj.

Pobuda je del nacionalne kampanje zbiranja sredstev »Skupaj v šolo!«, ki že 14 let pomaga otrokom, ki živijo v težkih razmerah, narediti začetek šolskega leta vesel.

Glavna atrakcija večera je izjemno uspešen film Tekel sem, ki si ga lahko brezplačno ogledate v Millenárisu. Vendar program ni samo o kinu; med igrivimi programi, ki se začnejo ob 17. uri, se lahko povežete z večerom z namiznim nogometom, družabnimi igrami in nagradnimi igrami ter interaktivnimi doživetji, v šotorih pa lahko dobite tudi vpogled v delo humanitarne organizacije za ustvarjanje priložnosti.

Pred projekcijo boste imeli priložnost osebno srečati zvezdnike filma. Ob 18. uri bo srečanje z občinstvom, saj so se zbiranju sredstev pridružili tudi Réka Tenki, Sándor Csányi in Beatrix Trill.

Otrokom v stiski lahko pomagate skozi vse leto s kokicami in “vstopnicami za darila”, ki jih kupite na kraju samem.