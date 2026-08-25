Budimpeštanska ikonična avenija se poslavlja od poletja z brezplačnim umetniškim festivalom

V zadnjih dneh poletja bo Andrássyjeva avenija ponovno polna glasbe, gledališča, športa in pisanih uličnih programov, kjer bo tri dni vse v znamenju skupnih doživetij.

Če želite zadnji poletni vikend zaključiti z živahnimi kulturnimi programi, se med 28. in 30. avgustom odpravite na Andrássyjevo avenijo! Šesti TE!Fest bo najbolj ikonično prizorišče Terézvárosa ponovno napolnil z brezplačnimi koncerti, gledališkimi predstavami, družinskimi programi in športnimi dogodki.

Na umetniškem festivalu bo prisotnih več kot 15 gledališč, med dogodkom pa se lahko seznanite tudi s kulturnimi in znanstvenimi programi. Ponudbo programa bodo obogatile tudi velikanske lutkovne ulične produkcije, plesni nastopi, nastopi glasbe v skupnosti, delavnice in družinski programi.

Nedelja bo namenjena vadbi: v okviru družinskega športnega dneva TE!MPÓ se boste lahko udeležili tečajev joge, športnih aktivnosti in brezplačnih zdravstvenih pregledov.

Med festivalom bodo glavni oder zapolnili nastopi skupin Magashegyi Underground, Lóci észék, Tamás Molnár, Hot Jazz Band in Rezső Soltész, na malem odru pa se bodo izmenjevali otroški koncerti, pravljične predstave in čarovniške predstave, tako da bodo program po svojem okusu našli vsi starostni razredi.